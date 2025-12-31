Kijöttek az új üzemanyagárak: ezzel mindenki aláírna 2026-ban, ha ennyiért lehetne tankolni
Árcsökkenéssel indul 2026 első napja, benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől, közölte a Holtankoljak.hu kedden.
2025.12.31-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 559 Ft/liter
- Gázolaj: 571 Ft/liter
Fenti árak csökkenhetnek a hét második felében, teszik hozzá.
Nem volt várható az üzemanyagok árának változása az év utolsó napján, sőt azt is lehetett nagyjából tudni, hogy legalábbis a jövedéki adó emelése miatt az új év elején sem lesz nagy elmozdulás. Természetesen a benzin és a gázolaj árát az olajártól a dollár-forint árfolyamon át a finomítói árrésekig számos tényező befolyásolja, így más okokból következhet majd be változás.
Amikor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptemberben belengette a jövedéki adó inflációkövető emelésének elhalasztását, arról beszélt, hogy az így január 1. helyett július 1-jén életbe lépő változás a benzin árát literenként 9, a gázolajét literneként 8 forinttal emelné meg.
A világpiaci helyzet lesz a döntő, kérdés, hogy a túlkínálat vagy a geopolitika dominál
Az üzemanyagárakat befolyásoló világpiaci tényezők kedvezően alakultak, hiszen a forint az év eleje óta több mint 17 százalékkal erősödött a dollárral szemben, miközben a Brent olajfajta hordónkénti ára ugyancsak 17 százalékkal lett alacsonyabb az idén. Ha ezek a folyamatok jövőre is folytatódnak, a benzin és a gázolaj ára jövőre tovább csökkenhet. Márpedig erre jó esély van, hiszen
több előrejelzés még tovább csökkenő olajárral és jelentős túlkínálattal számol jövőre az olajpiacon.
