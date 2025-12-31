Most szúrták hátba Amerikát: azt a kést forgatták meg benne, amit már az USA is használt korábban – sötét jövőt jósolnak a most kikerült részletek
A hír: az ázsiai óriás szerdán bejelentette, hogy a kereskedelmi minisztérium új vámokat vet ki a marhahúsimportra a jövő évtől, 55 százalékos felárat szabva ki az Amerikából és más nagyobb beszállítókból érkező szállítmányokra, amint túllépik az éves kvótákat. A háttér: Kínában hegyekben áll a marhahús – és már már túl olcsó –, miközben Nyugaton az égbe megy az ára, mégis hajukat tépik a gazdák. Amerikában Donald Trump elnök már korrekciót hajtott végre a hajó irányában, Európában legutóbbi emlékünk a brüsszeli téren égő gumihegy lehet, amelyet a Mercosur-egyezmény ellen tüntető gazdák gyújtottak.
A termelők az Atlanti- és a Csendes-óceán mindkét partján elégedetlenek, az ok azonban Kínában a túlkínálat, a nyugatiaknál a túlkereslet, és Peking most saját termelőik érdekében lép. A kínaiak minden húst megesznek, a marhahús esetében az történt, hogy miközben a kormányzat támogatta a hazai termelés felfuttatását, áramlottak be a külföldi termékek is.
Amerikában és Európában ezzel szemben egyre kevesebb a marha, a kereslet viszont nem csökkent. Az árak ezért a kínai szakadással ellentétben – ami a termelőknek már árt – durván felszöktek, a nyugati termelőket még ez se segíti ki – ők is elégedetlenek és a fogyasztók is. Trump elnök már lépett – írja a Bloomberg –, csökkentik a marhahús és más megdrágult importélelmiszerek vámjait. Európa közben a Mercosur-egyezményről tárgyal – ellene a december 18-ai EU-csúcs helyszínének közelében tüntettek látványosan a gazdák –, amely megkönnyítené a marhahús behozatalát Latin-Amerikából.
Látjuk az irányt: Kína egyszerre balanszíroz ki viszonylag kedvező helyzetet fogyasztóinak és gazdáinak, Nyugaton senki se boldog és legfeljebb a fogyasztók (szavazók) kapnak könnyítést.
Lássuk, mit tesz épp most Kína.
Hegyekben áll a marhahús, készletekből fogyaszthatnak
A 2026. január 1-jén hatályba lépő védintézkedés három évig lesz érvényben – írta a Newsweek, amely amerikai szempontból látja az eseményeket (de tudni kell, az USA csak az egyike a nagy szállítóknak, ott van Argentína, Brazília és Ausztrália is). A szabályozás értelmében az országspecifikus kvóták korlátozzák a vámmentes szállítmányokat – az első évben 164 000 tonna amerikai marhahúst –, és az ezen korlátokat meghaladó importra a meglévő vámokon felül további vámot kell fizetni.
Az új marhahúsvámok
- az USA
- és Kína
körüli kereskedelmi vita 2025-ös, Donald Trump elnök hivatalba lépését követő meredeken elmérgesedésével párhuzamosan jelentek meg. Washington kiterjesztette a korlátozásokat és a nyomást a kulcsfontosságú kínai iparágakra, beleértve az elektromos járműveket és a tiszta energiaellátási láncokat, az intézkedéseket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra és a nemzetbiztonsági kockázatokra adott válaszként fogalmazva meg.
Peking válaszul magasabb vámokat vetett ki az amerikai exportra – különösen a mezőgazdasági termékekre –, miközben szigorúbb ellenőrzést is jelzésként jelezte a stratégiailag fontos anyagok exportja felett. A megújult küzdelem fokozta a bizonytalanságot a vállalkozások és a globális piacok számára, aggodalmat keltve az ellátási láncokkal kapcsolatban, és a 2018-as kereskedelmi háború során először kibontakozott feszültségek jelentős fokozódását jelzi. A cikk arra is felhívta a figyelmet, hogy
Kínában egyébként is jelentős túlkínálat van a húsból.
Az amerikai marhahús már áldozatul esett a vámháborúnak
Újraírják a menüket az amerikai stílusú pekingi éttermekben, hamarosan lekerül ugyanis az asztalról az eddig alapvető alapanyagnak tekintett amerikai marhahús – áldozatul esik a vámháborúnak.
A Home Plate BBQ is azok közé tartozott, ahol korábban kizárólag amerikai marhahúst szolgáltak fel, egyre inkább felváltották azonban Ausztráliából származó importálttal. A Reuters helyszíni beszámolója szerint az étterem havonta 7-8 tonna szegyet használ fel, és amint kiürülnek a fagyasztók, ausztrál marhahúsból készítik majd az amerikai délre jellemző fogásokat.
Az amerikai marhahús a vámháború több ezer áldozatának egyike. Az import már korábban is drága volt, a Donald Trump 145 százalékos tarifáira válaszul kivetett 125 százalékos, plusz az eredeti 22 százalékos vámok után azonban már megfizethetetlen.
Kína havonta 125 millió dollár értékben importált marhahúst az Egyesült Államokból, ami csupán lényegtelenül apró része a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi forgalomnak. Az eltűnése a pekingi éttermekből azonban megmutatja,
mi történik majd több ezer más árucikkel is a Csendes-óceán két partján.