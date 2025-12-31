Fontos szolgáltatást szünet meg hazánkban a Revolut januárban – ez a funkció minden magyar felhasználónak megszűnik

Véget ért a Revolut készpénz befizetésére vonatkozó teszt időszaka Magyarországon, éles bevezetés helyett azonban kivezetés lett a történet vége – derült ki a pénzintézet közleményéből.

A készpénz befizetésre 2,5 százalékos díjat számolt fel a pénzintézet / Fotó: Revolut

Két éve, 2023. decemberében indította el a Revolut a készpénz befizetési lehetőséget Magyarországon a fintech számlára, de nem mindenkinek, csak a felhasználók egy kis csoportjának. A szolgáltatáshoz a Paysafe-fel működött együtt a bank és az OMV benzinkutakon volt lehetőség készpénz befizetésre.

A készpénz befizetésre 2,5 százalékos díjat számolt fel a pénzintézet.

Pár hónappal a teszt időszak beindítása után csökkentette a befizetési limiteket a Revolut, többek között egy napon belül maximum 209 ezer forint volt befizethető. De az éves 7,5 millió forintos befizetési maximum is 1,9 millió forintra olvadt vissza.

Elmarad a bevezetés, megszűnik a befizetés a Revolutnál

Mára eldőlt: a benzinkutakon elérhető készpénzbefizetés megszűnik, erről tájékoztatta a Revolut azon kevés ügyfelét, akiknek elérhető volt eddig a szolgáltatás. Mint írták, a többség ebből sokat nem vesz észre, mert a legtöbb felhasználó eddig sem tudta kihasználni ezt a lehetőséget.

A teszt felhasználóknak küldött információk alapján 2026. január 26. naptól nem lehet készpénzt tenni a Revolut számlára. Magyarországon bankfiókban, vagy ATM-en keresztül sem lehet készpénzt befizetni a Revolut számlára. A közleményből az is kiderült, hogy egyes országokban már elérhetők a Revolut saját ATM-jei, amelyek ingyenes készpénz befizetést kínálnak.