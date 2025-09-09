Súlyos üzenet a világnak: Amerika megkezdte az új végítélet-repülőgép tesztelését – az elnök innen vezényelné az atomháborút

Az Amerikai Egyesült Államok légiereje és a Sierra Nevada Corp repülőgépgyártó vállalat a napokban megkezdte a következő generációs végítélet-repülőgép repülési tesztjeit. Az E-4C Survivable Airborne Operations Control (SAOC) tesztjeit az Ohio államban található Dayton melletti Aviation Innovation and Technology Centerben végzik.
A Sierra Nevada közleménye szerint augusztus 7-én hajtották végre az SAOC első repülését a program mérnöki és gyártási fejlesztési folyamatának részeként. A repülési és földi tesztelés 2026-ig folytatódik, elsősorban Daytonban (Ohio) és Wichitában (Kansas) – számolt be róla a Defense News.
A végítélet-repülőgép feladata, hogy légi parancsnoksági és irányító központként szolgáljon a legsúlyosabb katasztrófahelyzetekben. Nukleáris háború vagy más, a legtöbb katonai parancsnoksági központot megsemmisítő vagy megzavaró széles körű katasztrófa esetén a SAOC lehetővé tenné az Egyesült Államok elnöke számára, hogy a levegőből irányítsa az amerikai erőket és továbbítsa a parancsokat.
A légierő 2024-ben 13 milliárd dolláros szerződést kötött a Sierra Nevada céggel öt SAOC repülőgép építésére, amelyek a légierő négy E-4B Nightwatch repülőgépből álló elöregedő flottáját váltják fel. A vállalat a tervek szerint 2036 júliusára fejezi be a munkálatokat.
A szóban forgó repülőgépek alapját Boeing 747-8 repülőgépek adják, melyeket jelentősen átépítik és fejlesztik. A Sierra Nevada többek között olyan módon erősíti meg a repülőgépeket, hogy megvédje őket a sugárzástól és az elektromágneses impulzusoktól, valamint kommunikációs antennákat, számítógépeket és vezérlőrendszereket épít be.
Az első, a SAOC számára kijelölt Boeing 747-8-as 2024 júniusában, körülbelül másfél hónappal a szerződés megkötése után érkezett meg a Sierra Nevada innovációs és technológiai központjába a Dayton nemzetközi repülőtéren. Ezt három további 747-8-as követte, az utolsó gép 2025 áprilisában érkezett meg.
Ez a megállapodás a Sierra Nevada Corp. hat évtizedes történetének legnagyobb egyedi szerződése, és a vállalat reméli, hogy ez további nagy értékű megrendelésekhez nyitja meg a kaput.
Az új végítélet-repülőgépek beszerzésére amiatt van szükség, mivel a jelenlegi E-4B flotta, hivatalos nevén National Airborne Operations Center, több mint fél évszázada ált hadrendbe, és a repülőgépek élettartama lassan a végéhez közeledik.
A közelmúltban is kapott feladatot az előző végítélet-repülőgép. Miután Izrael elkezdte Irán bombázását, az amerikai légierő egyik E-4B Nightwatch repülőgépe, amit csak végítélet-repülőgépként emlegetnek is Washingtonba érkezett.
Az a gép, az E4 repülő a Boeing–747-200 katonai, átalakított változata, és az amerikai légierő üzemelteti. Némiképp hasonlatos az elnök különgépéhez, ám annál is fejlettebb a kommunikációs rendszere, egyebek között ultramagas frekvenciájú és Milstar felszereléssel is el van látva.
Ez utóbbi egy zavarásbiztos műholdas kommunikációs rendszer, a legérzékenyebb katonai alkalmazásokra, és lehetővé teszi a kommunikációt hajók, tengeralattjárók, repülők és más eszközök széles körével.
