Súlyos üzenet a világnak: Amerika megkezdte az új végítélet-repülőgép tesztelését – az elnök innen vezényelné az atomháborút

Az Amerikai Egyesült Államok légiereje és a Sierra Nevada Corp repülőgépgyártó vállalat a napokban megkezdte a következő generációs végítélet-repülőgép repülési tesztjeit. Az E-4C Survivable Airborne Operations Control (SAOC) tesztjeit az Ohio államban található Dayton melletti Aviation Innovation and Technology Centerben végzik.

Az amerikai végítélet-repülőgépek gyártása a Sierra Nevada történetének legnagyobb egyedi szerződése / Fotó: Sierra Nevada Corp

A Sierra Nevada közleménye szerint augusztus 7-én hajtották végre az SAOC első repülését a program mérnöki és gyártási fejlesztési folyamatának részeként. A repülési és földi tesztelés 2026-ig folytatódik, elsősorban Daytonban (Ohio) és Wichitában (Kansas) – számolt be róla a Defense News.

A végítélet-repülőgép feladata, hogy légi parancsnoksági és irányító központként szolgáljon a legsúlyosabb katasztrófahelyzetekben. Nukleáris háború vagy más, a legtöbb katonai parancsnoksági központot megsemmisítő vagy megzavaró széles körű katasztrófa esetén a SAOC lehetővé tenné az Egyesült Államok elnöke számára, hogy a levegőből irányítsa az amerikai erőket és továbbítsa a parancsokat.

A légierő 2024-ben 13 milliárd dolláros szerződést kötött a Sierra Nevada céggel öt SAOC repülőgép építésére, amelyek a légierő négy E-4B Nightwatch repülőgépből álló elöregedő flottáját váltják fel. A vállalat a tervek szerint 2036 júliusára fejezi be a munkálatokat.

Ezért van szükség az új amerikai végítélet-repülőgépekre

A szóban forgó repülőgépek alapját Boeing 747-8 repülőgépek adják, melyeket jelentősen átépítik és fejlesztik. A Sierra Nevada többek között olyan módon erősíti meg a repülőgépeket, hogy megvédje őket a sugárzástól és az elektromágneses impulzusoktól, valamint kommunikációs antennákat, számítógépeket és vezérlőrendszereket épít be.

Az első, a SAOC számára kijelölt Boeing 747-8-as 2024 júniusában, körülbelül másfél hónappal a szerződés megkötése után érkezett meg a Sierra Nevada innovációs és technológiai központjába a Dayton nemzetközi repülőtéren. Ezt három további 747-8-as követte, az utolsó gép 2025 áprilisában érkezett meg.

Ez a megállapodás a Sierra Nevada Corp. hat évtizedes történetének legnagyobb egyedi szerződése, és a vállalat reméli, hogy ez további nagy értékű megrendelésekhez nyitja meg a kaput.