Végre átadják az új autópályát, amire mindenki várt: kiderült a pontos dátum, ezzel a horvátok utolérik a magyarokat – de az Adria még nagyon messze van

A horvátországi Pélmonostor és a magyar határ között vezető autópálya-szakaszt 2025. szeptember 26-án adják át, amelyen ezt követően megindulhat a forgalom. Ez az utolsó, befejező szakasz a horvát A5-ös autópályán, amely közvetlenül csatlakozik a magyarországi M6-oshoz, és így Horvátországot összeköti Bosznia-Hercegovinával – írja a Bama.
A beruházás befejezésével Budapest és Eszék közötti út autópályán kevesebb mint két óra lesz, és a magyar főváros utazás szempontjából közelebb kerül kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb. A horvát oldal az 5 kilométeres szakaszépítést 2023 augusztusában kezdte, amelyen több műtárgy épült, köztük a 318 méter hosszú Karasica-viadukt is.
Az út átadása szeptemberben várható a különböző hatósági eljárások lezárulta után. Így a régiók közötti közlekedés jelentősen javul, és a M6-os autópálya már nem ér véget a semmiben a horvát határnál. Ezzel együtt a teljes páneurópai közlekedési folyosó kiépítése is halad, amely Budapestet köti össze a horvát tengerparti kikötővel, Ploceval, és a projektek 2030-ig várhatóan befejeződnek a boszniai szakaszok elkészülésével.
Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd. Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazóknak.
A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.
Még soha nem fordult elő, hogy a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta csökkent volna az autópálya-matrica ára, 2026 azonban kivételt hoz: öt vármegyében is jelentős kedvezmények várják az autósokat, miközben országosan 4,3 százalékkal drágul a sztrádahasználat az augusztusi inflációs adat alapján.
A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban 4,3 százalékos inflációt mért, amely meghatározza a 2026-os útdíjemelést. Az AutópólyaMatrica számításai szerint a jövőben:
