Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,565.43 -0.4% MTELEKOM1,854 -1.51% MOL2,890 +0.35% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,411.6 +0.8% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.82 -0.45% BUX102,565.43 -0.4% MTELEKOM1,854 -1.51% MOL2,890 +0.35% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,411.6 +0.8% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.82 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
útdíj
2026
kedvezmény
autópálya-matrica
árak

Autópálya-matrica 2026: ilyen még nem volt, már tudjuk, mennyivel fog drágulni – ezek az új árak, de óriási kedvezménnyel lehet vásárolni

Soha nem volt még példa autópályadíj-csökkentésre, de 2026-ban öt vármegye autósai olcsóbban közlekedhetnek. Az autópálya-matrica Borsodban szinte jelképes összegbe kerül majd. Az országos díjak azonban az infláció miatt emelkednek.
VG
2025.09.09, 14:31
Frissítve: 2025.09.09, 15:05

Még soha nem fordult elő, hogy a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta csökkent volna az autópálya-matrica ára, 2026 azonban kivételt hoz: öt vármegyében is jelentős kedvezmények várják az autósokat, miközben országosan 4,3 százalékkal drágul a sztrádahasználat az augusztusi inflációs adat alapján.

Autópálya-matrica 2026: először jön díjcsökkentés, félár, de országosan drágulás is
Autópálya-matrica 2026: először jön díjcsökkentés, fél ár, de országosan drágulás is / Fotó: AutópályaMatrica

2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mert az útpálya megsüllyedt. A helyreállítás jelenleg is tart. Lázár János építési és közlekedési miniszter idén tavasszal közölte: kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban. A most megjelent rendelet még bőkezűbb lett: 

nemcsak a helyiek, hanem bárki megvásárolhatja az ott érvényes vármegyei matricát mindössze 2500 forintért. 

A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára vonatkozik.

Jön a fél ár négy vármegyében

Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek mindössze 15 ezer forintért, azaz nagyjából fél áron juthatnak éves matricához a Budapest–Győr szakaszra. Ez évente mintegy hétmilliárd forint megtakarítást jelenthet az autósoknak, 

a bővítés után pedig biztonságosabbá válik Magyarország legforgalmasabb autópályája.

Még nincs tisztázva, pontosan kik lesznek jogosultak a kedvezményre. A miniszter szerint nem jár a budapestieknek és céges autóknak, de egyelőre kérdéses, hogyan különítik el az átutazókat a helyiektől. Felmerül például, hogy miért járna a kedvezmény egy Tatabányán élő, Budapestre járó autósnak, de nem egy budapestinek, aki Tatabányára ingázik. Valószínűbbnek tűnik, hogy – az M30-ashoz hasonlóan – itt sem kell majd lakcímkártya a vásárláshoz. A pontos szabályok az elkövetkező hetekben derülnek ki.

Az általános drágulás nem kerülhető el

A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban 4,3 százalékos inflációt mért, amely meghatározza a 2026-os útdíjemelést. Az AutópólyaMatrica számításai szerint a jövőben:

  • egy api országos matrica ára 5550 forint lehet (uniós szabály szerint az éves díj legfeljebb 9 százaléka),
  • a 10 napos országos matrica 6910 forintba kerülhet,
  • a havi országos matrica 11 170 forintra emelkedhet,
  • az éves vármegyei matrica 7190 forint lehet (az öt kedvezményes vármegye kivételével),
  • míg az éves országos matrica 61 760 forintba kerülhet.

Új autópálya-matrica 2026-tól

Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrég beszélt az M1-es autópálya felújításáról: szeptember 15-től ugyanis elindul Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása. A tárcavezető az M1-es autópályához kapcsolódóan új díjkonstrukció kialakítását is bejelentette. A sztráda kétszer három sávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén. Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ben az M7-es bővítése és az M200-as is elstartolhat.

A felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként átalakítják az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét. Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János bejelentése szerint a díjrendszert úgy alakítják át, hogy 

akik a négy vármegyében laknak, 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt.

Eszerint a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, vagyis lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe. Az építési és közlekedési miniszter szerint ez a lépés évente 7 milliárd forintot hagy az autósoknál.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu