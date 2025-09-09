Autópálya-matrica 2026: ilyen még nem volt, már tudjuk, mennyivel fog drágulni – ezek az új árak, de óriási kedvezménnyel lehet vásárolni

Még soha nem fordult elő, hogy a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta csökkent volna az autópálya-matrica ára, 2026 azonban kivételt hoz: öt vármegyében is jelentős kedvezmények várják az autósokat, miközben országosan 4,3 százalékkal drágul a sztrádahasználat az augusztusi inflációs adat alapján.

Autópálya-matrica 2026: először jön díjcsökkentés, fél ár, de országosan drágulás is / Fotó: AutópályaMatrica

2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mert az útpálya megsüllyedt. A helyreállítás jelenleg is tart. Lázár János építési és közlekedési miniszter idén tavasszal közölte: kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban. A most megjelent rendelet még bőkezűbb lett:

nemcsak a helyiek, hanem bárki megvásárolhatja az ott érvényes vármegyei matricát mindössze 2500 forintért.

A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára vonatkozik.

Jön a fél ár négy vármegyében

Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek mindössze 15 ezer forintért, azaz nagyjából fél áron juthatnak éves matricához a Budapest–Győr szakaszra. Ez évente mintegy hétmilliárd forint megtakarítást jelenthet az autósoknak,

a bővítés után pedig biztonságosabbá válik Magyarország legforgalmasabb autópályája.

Még nincs tisztázva, pontosan kik lesznek jogosultak a kedvezményre. A miniszter szerint nem jár a budapestieknek és céges autóknak, de egyelőre kérdéses, hogyan különítik el az átutazókat a helyiektől. Felmerül például, hogy miért járna a kedvezmény egy Tatabányán élő, Budapestre járó autósnak, de nem egy budapestinek, aki Tatabányára ingázik. Valószínűbbnek tűnik, hogy – az M30-ashoz hasonlóan – itt sem kell majd lakcímkártya a vásárláshoz. A pontos szabályok az elkövetkező hetekben derülnek ki.

Az általános drágulás nem kerülhető el

A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban 4,3 százalékos inflációt mért, amely meghatározza a 2026-os útdíjemelést. Az AutópólyaMatrica számításai szerint a jövőben:

egy api országos matrica ára 5550 forint lehet (uniós szabály szerint az éves díj legfeljebb 9 százaléka),

a 10 napos országos matrica 6910 forintba kerülhet,

a havi országos matrica 11 170 forintra emelkedhet,

az éves vármegyei matrica 7190 forint lehet (az öt kedvezményes vármegye kivételével),

míg az éves országos matrica 61 760 forintba kerülhet.

Új autópálya-matrica 2026-tól

Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrég beszélt az M1-es autópálya felújításáról: szeptember 15-től ugyanis elindul Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb sztrádájának felújítása. A tárcavezető az M1-es autópályához kapcsolódóan új díjkonstrukció kialakítását is bejelentette. A sztráda kétszer három sávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén. Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ben az M7-es bővítése és az M200-as is elstartolhat.