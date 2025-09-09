Autópálya-matrica 2026: ilyen még nem volt, már tudjuk, mennyivel fog drágulni – ezek az új árak, de óriási kedvezménnyel lehet vásárolni

Még soha nem fordult elő, hogy a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta csökkent volna az autópálya-matrica ára, 2026 azonban kivételt hoz: öt vármegyében is jelentős kedvezmények várják az autósokat, miközben országosan 4,3 százalékkal drágul a sztrádahasználat az augusztusi inflációs adat alapján.
2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mert az útpálya megsüllyedt. A helyreállítás jelenleg is tart. Lázár János építési és közlekedési miniszter idén tavasszal közölte: kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban. A most megjelent rendelet még bőkezűbb lett:
nemcsak a helyiek, hanem bárki megvásárolhatja az ott érvényes vármegyei matricát mindössze 2500 forintért.
A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára vonatkozik.
Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek mindössze 15 ezer forintért, azaz nagyjából fél áron juthatnak éves matricához a Budapest–Győr szakaszra. Ez évente mintegy hétmilliárd forint megtakarítást jelenthet az autósoknak,
a bővítés után pedig biztonságosabbá válik Magyarország legforgalmasabb autópályája.
Még nincs tisztázva, pontosan kik lesznek jogosultak a kedvezményre. A miniszter szerint nem jár a budapestieknek és céges autóknak, de egyelőre kérdéses, hogyan különítik el az átutazókat a helyiektől. Felmerül például, hogy miért járna a kedvezmény egy Tatabányán élő, Budapestre járó autósnak, de nem egy budapestinek, aki Tatabányára ingázik. Valószínűbbnek tűnik, hogy – az M30-ashoz hasonlóan – itt sem kell majd lakcímkártya a vásárláshoz. A pontos szabályok az elkövetkező hetekben derülnek ki.
A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban 4,3 százalékos inflációt mért, amely meghatározza a 2026-os útdíjemelést. Az AutópólyaMatrica számításai szerint a jövőben:
