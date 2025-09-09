Elég erős Európa hatékony szankciókat alkalmazni Moszkva ellen?

Európa „koordinált akciót”, egyeztetett, még szigorúbb szankciókat tervez Moszkva ellen, és 26 állam, nyugat-európai vezetéssel azt tervezi, hogy az ukrajnai békekötést követően békefenntartó (a balkáni mintára békekikényszerítő?) csapatokat vezényel Ukrajnába. De hova? És vajon Európa elég erős-e ehhez? Ugyanakkor – tetszik, nem tetszik – az USA, Donald Trump nélkül nem sokra mennek. Nem fordulhat elő az – az utóbbi évekből ismerős helyzet –, hogy a szankciók legalább annyira fájnak az alkalmazónak, mint annak, aki ellen irányulnak? Hogy az USA, Donald Trump rábólintása és anyagi segítsége nélkül képtelenek lehetnek a merész röptű megtorlás végrehajtására?

Nem csak gazdasági gondok feszítik szét Európa államait / Fotó: AFP

Fogy a levegő Zelenszkij körül

Zelenszkij tudja, hogy a békekötés hatalma végét, új választások kiírását jelenti, emiatt is ragaszkodik makacsul a mind reménytelenebb katonai megoldáshoz. Oroszország már nem területszerzésre törekszik, hanem egész Ukrajna katonai, gazdasági és politikai gerince megroppantására. Ezért összpontosítja számban és technikában fölényben lévő erejét a Don-medencébe, ahol az ukrán főerők próbálják feltartóztatni az oroszországi csapatokat.

Ez idő szerint folynak a harcok, Moszkva erőfölénye vitathatatlan, és a békekötés esélye ismét csökkent. Oroszország a minap a legnagyobb légitámadást intézte Kijev megmaradt területei ellen. Az ukrán légvédelem megroggyant. Az Ukrajna ellen indított 823 légi harceszközből egyetlen Iszkander-M taktikai ballisztikai rakétát sem tudtak elfogni (ukrán adatok), és az Iszkander-K, az olcsó, rövid hatótávolságú cirkálórakéták csaknem fele, mintegy hetven Gerany-2 egyutas harci drónnal együtt akadálytalanul csapódott a célba.

A Kelet túlnövi a Nyugatot

Idén az IMF (Nemzetközi Valutaalap) becslései szerint a világgazdaság évi 3 százalékkal bővül. A Nyugat legfeljebb ennek a felével. Az Egyesült Államok idén 1,9, az eurózóna gazdasága 1 százalékkal nő, Kína, Vietnám, Dél-Korea viszont a Nyugat tempójánál 3-4-szer gyorsabban fejleszti gazdaságát, így az olló két szára közti különbség a Kelet (BRICS, CSO) javára változik. Ez az immáron több mint egy évtizede tartó irányzat határozza meg, támasztja alá a Kelet, Kína, Oroszország és a Dél (Brazília, India, Dél-Afrika) igényét a világ erőviszonyaiban bekövetkezett változás intézményesítésére, azaz az új, kétpólusú világrend bevezetésére.