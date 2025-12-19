Orbán Viktor súlyos üzenetet közölt: kiderült, hogy át akarják verni az európaiakat

A magyar kormányfő Brüsszelben közölte: ha az orosz vagyont elvette volna az Európai Unió, akkor azt Moszkva peres úton biztosan megnyerné, és akkor ezért „valakinek helyt kell állnia”. Hozzátette, hogy az pedig maga a belga kormány lenne, amely a saját pénzintézeteit védené meg.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Belgium pénzügyi csődje forgott kockán tegnap, és a miniszerelnökük meg is mentette Belgiumot ettől” – fogalmazott Orbán Viktor pénteken sajtó előtt. Azt is mondta, hogy van egy átverés Nyugat-Európában: a vezető politikusok ezt egymás között bevallották.

Az a mese van elterjesztve Nyugat-Európában, hogy ez a háború a nyugati embereknek egyetlenegy fillérjükbe sem fog kerülni

– mondta. Kifejtette: Nyugaton azt hangoztatják, hogy az orosz–ukrán háború legvégén Moszkva mint legyőzött fél jóvátételt fizet majd, addig is a nyugati világ elveszi a befagyasztott orosz vagyonokat, amelyekből finanszíroz majd az unió egyéb kiadásokat, meg majd a háborús kiadásokat is kiegyenlíti.

„Ezt hiszik ma a nyugat-európai emberek. Nyugodtan reggeliznek otthon, isszák a kávéjukat” – tette hozzá.

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: a nyugatiak úgy érzik, hogy helyes dolog „egy erőszak alá vont országot” segíteni – bá szerinte „nem világos, hogy ki támadott meg kit”. Hozzátette, hogy a befagyasztott orosz vagyon kérdése a csütörtöki döntés értelmében már „halott”, ez pedig „óriási politikai kihívást jelent minden háborúpárti miniszterelnöknek”.

Azt is mondta, hogy az unió a tagállamai által felveendő hitelt hadikölcsönnek nevezte Ukrajnának. Kifejtette, hogy a pénzt az unió a pénzpiacokról veszi fel, majd hitel formájában átadja Ukrajnának, de az nem fog tudni fizetni, valakinek viszont muszáj lesz.

Kiemelte, hogy a hitelfelvételben Magyarország, Szlovákia és Csehország sem vesz részt.

A gyerekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része

– mondta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a háború folytatása szempontjából rossz hírekkel szolgálhat, mert bár Magyarországnak ebből most sikerült kimaradnia, de Európa továbbra is támogatja a fegyveres konfliktust.