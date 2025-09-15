Különös, de igaz: létezik egy ország, ahol évről évre olcsóbbak a lakások

A statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai szerint augusztusban 0,3 százalékkal csökkent az új lakások ára Kínában az előző hónaphoz képest, amikor hasonló visszaesést mértek. Egy év alatt az új lakások ára 2,5 százalékkal csökkent augusztusban, a júliusi 2,8 százalékos esést követően. A vizsgált 70 város közül 57-ben havi, 65-ben pedig éves szintű csökkenést mértek augusztusban. A lakások iránti gyenge kereslet azért is olyan meglepő, hiszen a világ egyik legzsúfoltabb országában, Kínában több mint 1,4 milliárd ember él.

A Kínában található Jingjin városában körülbelül 3000 villa épült, de a kihasználtság mindössze 10 százalékos / Fotó: Getty Images

Kínában a gazdaság tavaly csak 5,2 százalékkal bővült, ami évtizedek óta az egyik leggyengébb növekedési ráta

A virágzó ingatlanpiac évekig a kínai gazdaság motorja volt, a lakásépítés és a kapcsolódó tevékenységek az éves termelés negyedét tették ki. Most azonban csikorogva fékezik a gazdaságot. Az ingatlanpiac visszaesése volt Kínában a gazdaság legnagyobb visszahúzó tényezője. Kína ingatlanszektora 2021-ben indult el a lejtőn és az azóta bejelentett ösztönző intézkedések, mint a jelzálogkamatok csökkentése, vagy a felújítási programok sem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy fordulat következzen be.

Míg az ingatlanpiac egykor kulcsfontosságú volt Kína gazdasági növekedéséhez, Hszi Csin-ping elnök fókusza mára az Egyesült Államokkal való versenyre helyeződött át a csúcstechnológiás gyártás és a mesterséges intelligencia (MI) terén betöltött vezető szerep megszerzéséért. Így a kormányzó Kommunista Párt gazdasági prioritásai olyan területekre helyeződtek át, mint a megújuló energia, az elektromos járművek, az automatizálás és a robotika, cserben hagyva ezzel az építőipart.

Tekintve pedig, hogy az ország egykepolitikája és az alacsony gyermekvállalás miatt a következő 30 évben a népesség várhatóan több mint 200 millió fővel csökkenni fog, így a lakások iránti kereslet növekedésére nincs is túl sok esély.

