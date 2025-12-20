EU-s hitel Zelenszkijnek: nevetésben törtek ki az oroszok, az ukrán katonák százezrével dezertálnak – belefáradtak a háborúba

A kép még az előző napokhoz képest is bonyolultabbá vált, nem látni, merre megy az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalási folyamat.

Putyin évzáró sajtótájékoztatója – az orosz–ukrán háború Moszkva feltételei szerint zárul majd le / Fotó: AFP

Két ügyben érzékelhető mozgás:

Ukrajna úgymond elfogadta azt a Macron által felvetett javaslatot, hogy a Donbasz legyen ütközőzóna. (Legfeljebb arról feledkeztek meg, hogy a Donbasz nagy része évek óta orosz ellenőrzés alatt áll, és már Oroszország részét képezi. Tehát az oroszokon múlik minden.)

A másik lényeges tényező: a Nyugat egyelőre lemondott a nagyrészt Belgiumban (Euroclear) őrzött oroszországi, mintegy 300 milliárd dolláros állami vagyon felhasználásáról és egy 90 milliárdos, az EU-büdzsé fedezetével felvenni kívánt eurókölcsönnel pótolja.

Berlinben, Párizsban, Londonban szemérmesen hallgatnak arról, hogy az ukránoknak nyújtott támogatás visszaesett,

a fő kommunikációs csapásvonal az, hogy két évig hitelezik Kijevet.

Egyelőre az ukránok se nagyon teszik szóvá a történteket, hiszen ki vannak szolgáltatva Nyugat-Európa kényének-kedvének – ami a támogatás mértékét illeti.

Százezrek dezertálnak

Brüsszelben, Berlinben azzal nyugtatják az ukránokat, hogy a befagyasztott orosz állami vagyon még jól jöhet, ha Moszkva a háború lezárulásával nem lesz hajlandó – amire a jelenlegi helyzet szerint komoly esély van – jóvátételt fizetni Kijevnek.

A valószínű megoldás: Oroszország ellenkeresetet nyújt be az ukránok által okozott háborús károk megtérítésére, és a két összeg (Ukrajna kárigénye és az oroszországi ellenkereset) nagyjából hasonló összegű lesz.

A katonai helyzetre is ismét ráborult a háború sűrű köde. A háború a Nyugat hathatós katonai segítségével folytatódik, ugyanakkor egyre jobban kiviláglik, hogy itt nem a Nyugat segítségének a mennyiségéről-minőségéről van szó, hanem arról, hogy

Ukrajna egyre inkább belefárad a mindinkább egyenlőtlen feltételű háborúba. Aggasztóan megnőtt a dezertálások száma.

A Deutsche Welle orosz adása szerint a háború kezdete óta majdnem 290 ezer ukrán katona szökött meg a harctérről. Legalábbis az ukrán igazságügyi szervek ennyi ügyben kezdték meg az eljárást.