EU-s hitel Zelenszkijnek: nevetésben törtek ki az oroszok, az ukrán katonák százezrével dezertálnak – belefáradtak a háborúba
A kép még az előző napokhoz képest is bonyolultabbá vált, nem látni, merre megy az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalási folyamat.
Két ügyben érzékelhető mozgás:
- Ukrajna úgymond elfogadta azt a Macron által felvetett javaslatot, hogy a Donbasz legyen ütközőzóna. (Legfeljebb arról feledkeztek meg, hogy a Donbasz nagy része évek óta orosz ellenőrzés alatt áll, és már Oroszország részét képezi. Tehát az oroszokon múlik minden.)
- A másik lényeges tényező: a Nyugat egyelőre lemondott a nagyrészt Belgiumban (Euroclear) őrzött oroszországi, mintegy 300 milliárd dolláros állami vagyon felhasználásáról és egy 90 milliárdos, az EU-büdzsé fedezetével felvenni kívánt eurókölcsönnel pótolja.
Berlinben, Párizsban, Londonban szemérmesen hallgatnak arról, hogy az ukránoknak nyújtott támogatás visszaesett,
a fő kommunikációs csapásvonal az, hogy két évig hitelezik Kijevet.
Egyelőre az ukránok se nagyon teszik szóvá a történteket, hiszen ki vannak szolgáltatva Nyugat-Európa kényének-kedvének – ami a támogatás mértékét illeti.
Százezrek dezertálnak
Brüsszelben, Berlinben azzal nyugtatják az ukránokat, hogy a befagyasztott orosz állami vagyon még jól jöhet, ha Moszkva a háború lezárulásával nem lesz hajlandó – amire a jelenlegi helyzet szerint komoly esély van – jóvátételt fizetni Kijevnek.
A valószínű megoldás: Oroszország ellenkeresetet nyújt be az ukránok által okozott háborús károk megtérítésére, és a két összeg (Ukrajna kárigénye és az oroszországi ellenkereset) nagyjából hasonló összegű lesz.
A katonai helyzetre is ismét ráborult a háború sűrű köde. A háború a Nyugat hathatós katonai segítségével folytatódik, ugyanakkor egyre jobban kiviláglik, hogy itt nem a Nyugat segítségének a mennyiségéről-minőségéről van szó, hanem arról, hogy
Ukrajna egyre inkább belefárad a mindinkább egyenlőtlen feltételű háborúba. Aggasztóan megnőtt a dezertálások száma.
A Deutsche Welle orosz adása szerint a háború kezdete óta majdnem 290 ezer ukrán katona szökött meg a harctérről. Legalábbis az ukrán igazságügyi szervek ennyi ügyben kezdték meg az eljárást.
Moszkva csak nevet az EU-n
De térjünk vissza az EU-csúcshoz. Az orosz sajtó kivételesen a nyugati sajtó segítségével csapta le a magas labdát és veri el a port az uniós vezetőkön.
A megállapodás, hogy az EU adófizetői és ne Oroszország adjon pénzt Ukrajnának, politikai csapást mér Friedrich Merz német kancellárra és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenre, akik nyomást igyekeztek gyakorolni a belga kormányfőre, hogy adja be a derekát, és fogadja el a kettőjük által kieszelt megoldást a »reparációs kölcsönről«
– írta a Financial Times nyomán a moszkvai Vedomosztyi című lap.
Európa és Amerika érdekei között egyre tágabbra nyílik az olló. A háborús helyzet romlik. Valerij Geraszimov, a legmagasabb rangú orosz hivatásos katona (hadseregtábornok, vezérkari főnök) szerint Ukrajna havonta elveszít két hadosztálynyi harcoló katonát, mintegy 30 ezer embert, mert egyre többen dezertálnak a seregből. Ezt a számot senki nem erősítette meg ukrán részről.
Orosz-ukrán háború: béketervekkel tele az asztal
Tervek és ellentervek halmozódnak a tárgyalóasztalokon – de eredmény egyelőre nincs. Ukrajna és szövetségesei most egy újabb áthidaló, szerintük kompromisszumos megoldással kísérleteznek.
- A Donbasz két közigazgatási eleméből, Donyeck és Luganszk (Luhanszk) megyékből csinálnának ütközőzónát – hangzik a Kijevből származtatott, de feltehetően Brüsszel támogatását is élvező javaslat.
- Minthogy ütközőzónáról van szó, ide oroszországi csapatok az elképzelés szerint nem jöhetnének be, kizárólag a Nyugat (NATO) által szervezett nemzetközi békefenntartó erő katonái számára lenne nyitott a ki-be járkálás, csapatmozgatás.
- Eddig Moszkva nem nyilatkozott a tervről, de borítékolni lehet, hogy „nyet” lesz a válasz.
Emmanuel Macron francia elnök is hasonló következtetésre jutott. A Reporter című orosz kormányközeli portál szerint bedobta az ötletet, hogy „hasznos lenne Putyinnal felújítani a párbeszédet”. A kérdés, hogy ez a megjegyzés beleillik-e Putyin elképzeléseibe, hiszen a Kreml urát nem lehet csak úgy leakasztani a szögről, ha valamelyik EU-vezetőnek kedve szottyan a párbeszéd felújítására.