Németország segítséget kért: nincs elég közpénze, hogy beindítsa az ipart, Berlinbe érkeztek az amerikai befektetők – Magyarország feszülten figyel

A berlini kormány egy úgynevezett Németország Alapot (Deutschlandfonds) indít, hogy a célkitűzés szerint akár 130 milliárd eurós magánbefektetéseket vonzzon a német gazdaságba, azon belül az ország kockázatosabb infrastruktúra- és védelmi ipari projektjeibe. A kezdeményezéssel kapcsolatban valószínűleg a napokban részletesebb közös közlemény is várható a pénzügy-, valamint a gazdasági minisztertől – értesült a Financial Times (FT).

Kormányzati oldalról 30 milliárd eurónyi közpénzzel és hitelgaranciával indítják az alapot, melyet a KfW állami fejlesztési bank kezelhet. A magánbefektetéseket igyekeznek majd

a technológiai

és védelmi startupok,

az energiainfrastruktúra

és a kritikus ásványkincsekkel kapcsolatos projektek felé terelni.

Az alap felállításával a kormánykoalíció egyrészt megkísérli Európa legnagyobb, ám a magas energiaárakkal és hagyományos exportpiacain a kemény kínai versennyel küszködő gazdaságát kimozdítani stagnáló állapotából, miközben a mind népszerűbb – a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a pártok listáján már első helyen álló – AfD vitorlájából is kifognák a szelet.

Májusi hivatalba lépése óta Friedrich Merz német kancellár már beszélt azokról a terveiről, melyek szerint a következő évtizedben több mint 1000 milliárd euró közpénzt fordítanának Németország leromlott infrastruktúrájának a felújítására és az elhanyagolt fegyveres erők korszerűsítésére.

Kormányzati források szerint azonban a magántőke bevonására is törekednek a növekedés felpörgetése érdekében. Sok forrást szabadítottunk már fel az infrastruktúra és a hadsereg számára, ám

Németországnak sokkal több tőkére van szüksége, és nem hagyatkozhatunk csak a közpénzekre

– mondta az FT-nek Jens Südekum, a berlini pénzügyminisztérium tanácsadója. "Az alapvető elképzelés a Németország Alap kapcsán, hogy megkönnyítsük az olyan projektek adósságfinanszírozását, amelyektől a bankok ódzkodnak" – tette hozzá, utalva például a szászországi lítiumbányászatra, amely nemrég részesült állami támogatásban.