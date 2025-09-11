Magyarország is jól járhat: megnyílt az új fiumei kikötő - munkába állt Európa új kapuja

Több mint négyévnyi egyeztetés és munka után hivatalosan is elindult a forgalom Horvátország legújabb kikötőjében. A Zagreb Deep Sea Terminal névre keresztelt létesítményhez szerdán sikeresen befutott az Al Jasrah hajó, amely csaknem 1500 konténernyi rakományt hozott Egyiptomból Európába.
Az évi 650 ezer konténer átrakodására tervezett kikötői gépezetekkel a hajó kirakodása egy napot vesz igénybe. A rakomány mozgatásáról 15 RTG- és 2 RMG-típusú elektromos daru gondoskodik, amelyeket a holland–horvát beruházó, az APM Terminals és az ENNA Grup Dél-Koreából szerzett be.
A speciális eszközöket egy 250 fős személyzet működteti a nap 24 órájában.
A 400 méteres partszakaszon kialakított, 20 méter mély kikötő építési költsége meghaladta a 380 millió eurót, amelyet a beruházó és a horvát állam közösen finanszírozott. A kikötőhöz kapcsolódó infrastruktúra építése további 250 millió eurót emésztett fel. A dokkokhoz ugyanis új vasútvonalat építettek, a tervek szerint ugyanis a forgalom 60 százalékát vasúttal szolgálnák ki. De a horvátok egy új közúti csomópontot is építtettek, amelyet a kormány uniós és saját forrásokból fedezett.
A beruházó évente egymillió eurót fizet a koncesszióért, valamint ígéretet tett arra, hogy a jövőben 250 méterrel meghosszabbítja és bővíti a logisztikai szempontból kulcsfontosságú létesítményt. Ami a beruházót illeti: a horvátok eredetileg nem a hollandokkal, hanem a kínaiakkal akartak együttműködni. Az ázsiai országból pénzügyi szempontból kedvezőbb ajánlat is érkezett, azonban az Egyesült Államok megakadályozta az üzletet, mivel a fiumei kikötő NATO-bázis is.
Az új terminál megépítésével duplájára nőtt az egyetlen egykori magyar kikötőváros teherforgalma. Emiatt az eddiginél sokkal több árut képes fogadni, így olcsóbb árakon tudnak majd dolgozni. Mivel Magyarországról a fiumei kikötőn keresztül vezet a legrövidebb út a világtengerekre, hazánk szempontjából is kedvező hír a kapacitásbővítés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.