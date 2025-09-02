Deviza
fegyvergyártás
hadiipar
befektetés

Németországon a befektetők szeme: az európai hadiipar új lendületet kap

A globális befektetési színtér jelentős átrendeződés előtt áll, az európai hadiipar felkerült a befektetők radarjára. A legfrissebb adatok és a piaci hangulat szerint a kontinens védelmi szektora jelentős tőkebeáramlásra számíthat, ahogy a kormányok megnövelik katonai kiadásaikat, válaszul a geopolitikai feszültségekre és a biztonsági igényekre. Ez a változás különösen a németországi magántőkepiacon érezteti hatását.
Zováthi Domokos
2025.09.02., 13:44

Tradicionálisan az amerikai és kanadai piac dominálta a magántőke- és kockázatitőke-befektetéseket a repülőgép- és védelmi szektorban – derült ki a Reuters cikkéből, mely a németországi fegyver- és hadiiparra fókuszált. 

fegyver tank hadiipar német
Az európai országok közül Németország különösen vonzó célponttá vált / Fotó: AFP

Az S&P adatai szerint 2020 óta az összes ilyen jellegű befektetés 83 százaléka az Egyesült Államokba és Kanadába áramlott. Azonban ez a tendencia most megfordulni látszik. Az európai pénzügyi vezetők – klienseik és a politika nyomására – felülvizsgálják korábbi szigorú befektetési irányelveiket, különösen az ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szempontok – területén.

Sophia Alison, a Macquarie Asset Management EMEA-régiójának közvetlen hitelezési portfóliómenedzsere a berlini SuperReturn konferencián hangsúlyozta: a védelmi szektort korábban automatikusan kizárták, most még egyes ESG-fókuszú befektetők is fontolóra veszik a tőke bejuttatását az európai védelem támogatására. Hozzátette, hogy ez egy nagyon kézzelfogható elmozdulás az elmúlt 12–18 hónaphoz képest.

Németország kulcsfontosságú célpont

Az európai országok közül Németország különösen vonzó célponttá vált a magántőke-befektetési cégek számára. Az ország nagyszabású infrastrukturális és védelmi befektetési programjai, köztük a márciusban jóváhagyott 500 milliárd eurós kezdeményezés, jelentősen megerősítették a piaci bizalmat. Simon Pex, a Carlyle Europe Partners ügyvezető igazgatója szerint érzik a lendületet és a hangulatváltozást, hogy

  • Németország
  • és Európa

nagyobb figyelmet vonz, mint korábban. A pozitívabb politikai hangulat az országban gyorsíthatja a gazdasági növekedést, és Németország a következő évtizedben „a jó lehetőségek helye lehet”.

A magánbefektetők különösen az űrtechnológiában látnak lehetőségeket mind katonai, mind polgári felhasználásra.

Ezek a magántőkepiac kihívásai

Az európai védelmi kiadásokkal kapcsolatos optimizmus ellenére a szélesebb magántőkeügyleteket továbbra is korlátozza a recesszió veszélye. A Dealogic adatai szerint az európai tőzsdére lépéseken (IPO) keresztül történő magántőke-eszközértékesítések értéke az elmúlt négy évben átlagosan 3,7 milliárd dollárra esett vissza, ami töredéke az előző négy év átlagos 17 milliárd dollárjának.

Joana Rocha Scaff, a Neuberger Berman európai magántőke-vezetője szerint a befektetők immár negyedik éve szembesülnek a portfólióikból származó visszafogott realizációkkal. Sok befektető kezdeti optimizmusa ellenére, miszerint 2025-ben kedvező makrogazdasági háttér várható, a januári turbulencia és zaj megterhelte a befektetési tevékenységet, késleltette a kilépéseket (M&A vagy IPO-k révén), és ezzel szigorította a likviditási feltételeket – mondta.

A jelenlegi ütemet figyelembe véve, a Dealogic adatai szerint 2025 lesz a negyedik egymást követő év, amikor a magántőke-eszközértékesítések értéke 144 milliárd dollár alatt marad, ami a 2014 óta mért átlagos értéket jelenti. Az európai hadiipar iránti befektetői érdeklődés tehát egyértelműen növekszik, amit a geopolitikai helyzet és a kormányzati kiadások ösztönöznek.

A Németországban és más európai országokban zajló védelmi fejlesztések azonban hosszú távon stabil és jövedelmező befektetési lehetőséget kínálhatnak.

