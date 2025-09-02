Németországon a befektetők szeme: az európai hadiipar új lendületet kap

Tradicionálisan az amerikai és kanadai piac dominálta a magántőke- és kockázatitőke-befektetéseket a repülőgép- és védelmi szektorban – derült ki a Reuters cikkéből, mely a németországi fegyver- és hadiiparra fókuszált.

Az európai országok közül Németország különösen vonzó célponttá vált / Fotó: AFP

Az S&P adatai szerint 2020 óta az összes ilyen jellegű befektetés 83 százaléka az Egyesült Államokba és Kanadába áramlott. Azonban ez a tendencia most megfordulni látszik. Az európai pénzügyi vezetők – klienseik és a politika nyomására – felülvizsgálják korábbi szigorú befektetési irányelveiket, különösen az ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szempontok – területén.

Sophia Alison, a Macquarie Asset Management EMEA-régiójának közvetlen hitelezési portfóliómenedzsere a berlini SuperReturn konferencián hangsúlyozta: a védelmi szektort korábban automatikusan kizárták, most még egyes ESG-fókuszú befektetők is fontolóra veszik a tőke bejuttatását az európai védelem támogatására. Hozzátette, hogy ez egy nagyon kézzelfogható elmozdulás az elmúlt 12–18 hónaphoz képest.

Németország kulcsfontosságú célpont

Az európai országok közül Németország különösen vonzó célponttá vált a magántőke-befektetési cégek számára. Az ország nagyszabású infrastrukturális és védelmi befektetési programjai, köztük a márciusban jóváhagyott 500 milliárd eurós kezdeményezés, jelentősen megerősítették a piaci bizalmat. Simon Pex, a Carlyle Europe Partners ügyvezető igazgatója szerint érzik a lendületet és a hangulatváltozást, hogy

Németország

és Európa

nagyobb figyelmet vonz, mint korábban. A pozitívabb politikai hangulat az országban gyorsíthatja a gazdasági növekedést, és Németország a következő évtizedben „a jó lehetőségek helye lehet”.

A magánbefektetők különösen az űrtechnológiában látnak lehetőségeket mind katonai, mind polgári felhasználásra.

Ezek a magántőkepiac kihívásai

Az európai védelmi kiadásokkal kapcsolatos optimizmus ellenére a szélesebb magántőkeügyleteket továbbra is korlátozza a recesszió veszélye. A Dealogic adatai szerint az európai tőzsdére lépéseken (IPO) keresztül történő magántőke-eszközértékesítések értéke az elmúlt négy évben átlagosan 3,7 milliárd dollárra esett vissza, ami töredéke az előző négy év átlagos 17 milliárd dollárjának.