védelmi ipar
Rheinmetall
német ipar

Rheinmetall: irány a tenger – óriási felvásárlás készül

Újabb üzleti területen jelenik meg a hazánkban is aktív hadiipari cég. A Rheinmetall következő nagy dobása teljesen átformálná az egész német hadiipari szektort.
Murányi Ernő
2025.08.31., 06:30

Már a következő nagy dobásra készül a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat, mely hamarosan felvásárolhatja a szintén német, neves Lürssen hajóépítő vállalat hadiipari részlegét – tudta meg a Bild iparági forrásokból.

Wolgast - Shipyard Rheinmetallra
Nemsokára wolgasti dokkon is a Rheinmetall neve viríthat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Rheinmetall a tengert is meghódíthatja

Ezzel a stratégiai szempontból zseniális húzással pedig a harckocsi- és lőszergyártó vállalat egyik napról a másikra a haditengerészeti szektor egyik nehézsúlyú szereplőjévé is válna.

Eddig a Rheinmetall elsősorban a Leopard tankokról, a hazánkban is gyártott Lynx gyalogsági harcjárművekről és a lőszergyártásról volt ismert. Armin Papperger vezérigazgató azonban még izgalmasabb terveket sző. A Naval Vessels Lürssen (NVL) hajógyár harci divíziójának felvásárlásával a konszern egy teljesen új, jövedelmező üzleti területre törne be.

A Lürssen család a tranzakciót követően csupán a magas haszonkulcsú megajacht-üzletágra kíván koncentrálni, míg a Rheinmetall a hamburgi, wilhelmshaveni és wolgasti katonai hajógyárak birtokába kerülne. A vételárról még nem szól a fáma.

Az NVL ugyanakkor elég nagy hal: az éves forgalma eléri az egymilliárd eurót, s ezzel a teljesítménnyel a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) mellett a vezető német haditengerészeti gyártónak számít.

A vállalat jelentős szerepet játszik a német hadsereg, azaz a Bundeswehr által megrendelt új F126 fregattgeneráció fejlesztésében és gyártásában, ami egy euró-milliárdos presztízsprojekt, még ha a közelmúltbeli technikai nehézségek miatt némi késedelem merült is fel.

Nemzeti bajnok a láthatáron

Az üzlet teljesen átformálná az egész német hadiipari szektort. Évek óta folyik a vita a német haditengerészeti hajóépítés konszolidációjáról, mivel a TKMS, az NVL és a German Naval Yards egyre megkeseredetteb harcot vív a szűkös megrendelésekért. Ha viszont egy olyan óriásvállalat konszolidálná az ágazatot, mint a Rheinmetall, az a berlini kormány érdekeit is szolgálná, amely egy erős partnerrel működhetne együtt.
A Rheinmetall vezérigazgatója mindenesetre hatalmas lehetőséget szimatol. 

Az orosz-ukrán háborúra tekintettel - különösen a Balti-tengeren - a modern hadihajók iránti kereslet jelentősen megnőhet.

 A „korszakváltás” a haditengerészeti ágazattal kiegészült düsseldorfi konszern malmára hajthatja a vizet.

Még semmi sem biztos

A résztvevő vállalatok ugyanakkor még hallgatnak az ügyletről, bár a kulisszák mögött már nagy a sürgés-forgás. A hírek szerint a Rheinmetall felügyelőbizottsága a következő hetekben foglalkozik a tervvel. 

Az üzlet azonban még nem biztos. Egy, az üggyel tisztában lévő személy hangsúlyozta, hogy

 a Lürssen család tagjai még nem hagyták jóvá az értékesítést.

A haditengerészeti szektorba való belépés valószínűleg logikus és stratégiailag zseniális lépés lenne, amely csökkentené a szárazföldi üzletágtól való függőséget és lehetővé tenné a növekvő haditengerészeti költségvetésekből való profitálást.

A Rheinmetall részvényei év eleje óta 164 százalékkal, 1629 euróra drágultak. Az LSEG elemzői konszenzusa a papírokat 2052 eurós célárral vételre ajánlják.

 

 

6 perc
Rheinmetall

Rheinmetall: irány a tenger – óriási felvásárlás készül

Újabb üzleti területen jelenik meg a hazánkban is aktív hadiipari cég.
