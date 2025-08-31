Rheinmetall: irány a tenger – óriási felvásárlás készül

Már a következő nagy dobásra készül a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat, mely hamarosan felvásárolhatja a szintén német, neves Lürssen hajóépítő vállalat hadiipari részlegét – tudta meg a Bild iparági forrásokból.

Nemsokára wolgasti dokkon is a Rheinmetall neve viríthat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Rheinmetall a tengert is meghódíthatja

Ezzel a stratégiai szempontból zseniális húzással pedig a harckocsi- és lőszergyártó vállalat egyik napról a másikra a haditengerészeti szektor egyik nehézsúlyú szereplőjévé is válna.

Eddig a Rheinmetall elsősorban a Leopard tankokról, a hazánkban is gyártott Lynx gyalogsági harcjárművekről és a lőszergyártásról volt ismert. Armin Papperger vezérigazgató azonban még izgalmasabb terveket sző. A Naval Vessels Lürssen (NVL) hajógyár harci divíziójának felvásárlásával a konszern egy teljesen új, jövedelmező üzleti területre törne be.

A Lürssen család a tranzakciót követően csupán a magas haszonkulcsú megajacht-üzletágra kíván koncentrálni, míg a Rheinmetall a hamburgi, wilhelmshaveni és wolgasti katonai hajógyárak birtokába kerülne. A vételárról még nem szól a fáma.

Az NVL ugyanakkor elég nagy hal: az éves forgalma eléri az egymilliárd eurót, s ezzel a teljesítménnyel a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) mellett a vezető német haditengerészeti gyártónak számít.

A vállalat jelentős szerepet játszik a német hadsereg, azaz a Bundeswehr által megrendelt új F126 fregattgeneráció fejlesztésében és gyártásában, ami egy euró-milliárdos presztízsprojekt, még ha a közelmúltbeli technikai nehézségek miatt némi késedelem merült is fel.

Nemzeti bajnok a láthatáron

Az üzlet teljesen átformálná az egész német hadiipari szektort. Évek óta folyik a vita a német haditengerészeti hajóépítés konszolidációjáról, mivel a TKMS, az NVL és a German Naval Yards egyre megkeseredetteb harcot vív a szűkös megrendelésekért. Ha viszont egy olyan óriásvállalat konszolidálná az ágazatot, mint a Rheinmetall, az a berlini kormány érdekeit is szolgálná, amely egy erős partnerrel működhetne együtt.

A Rheinmetall vezérigazgatója mindenesetre hatalmas lehetőséget szimatol.

Az orosz-ukrán háborúra tekintettel - különösen a Balti-tengeren - a modern hadihajók iránti kereslet jelentősen megnőhet.

A „korszakváltás” a haditengerészeti ágazattal kiegészült düsseldorfi konszern malmára hajthatja a vizet.