Egyszerűbb, könnyebb, olcsóbban szállítható – a PlayStation 6 a dizájnban és az árképzésben is forradalmi lehet

A játékkonzolpiac következő nagy dobására még várni kell, de már most körvonalazódik, hogy a Sony milyen irányban gondolkodik a PlayStation 6 esetében. Az egyik legfontosabb hír: a leválasztható optikai meghajtó – amelyet először a PlayStation 5 félgenerációs frissítése hozott el – a következő generációban is velünk marad. Ez nem csupán technológiai döntés, hanem szoros kapcsolatban áll a gyártási költségekkel és a várható árakkal is.

PlayStation 6: leválasztható lemezmeghajtóval érkezhet az új konzol, így változhat az árképzés / Fotó: Richard A. Brooks

A PlayStation 6 már a startnál több opciót adhat a játékosoknak

Az Insider Gaming szerint a PlayStation 6 vásárlói háromféle csomag közül választhatnak majd rögtön megjelenéskor:

digitális konzol (csak online játékokkal és letöltésekkel),

hagyományos konzol (a gép és a leválasztható meghajtó együtt),

illetve külön megvásárolható kiegészítőként a meghajtó.

Ez a megoldás egyszerre célozza meg a digitális piacot előnyben részesítő játékosokat, valamint azokat, akik ragaszkodnak a fizikai játékgyűjteményhez.

A vállalat belső forrásai szerint a PlayStation 5 leválasztható meghajtója minden üzleti elvárást teljesített: olcsóbb lett a gyártás és a szállítás, miközben a játékosok nagy része elégedetten fogadta a rugalmas konstrukciót. A döntés mögött gazdasági okok is állnak: a kereskedelmi háborúk, vámok és a szállítási költségek emelkedése arra ösztönzik a Sonyt, hogy egyszerűsítse és költséghatékonyabbá tegye a konzolgyártást.

Mit jelenthet ez az árazásban?

A leválasztható meghajtó legnagyobb előnye, hogy rugalmas árazást tesz lehetővé. A digitális változat várhatóan olcsóbb lesz, így alacsonyabb belépési ár mellett is megvásárolható a konzol. Akinek később mégis szüksége van lemezmeghajtóra, külön megveheti – vagyis a költséget időben eloszthatja.

Ez a modell segít a Sonynak abban is, hogy szélesebb vásárlói réteget érjen el:

a digitális kiadást választók számára elérhetőbbé válik a konzol, míg a prémium-árkategóriát azok fizetik meg, akik egyből a hagyományos csomagot veszik meg.

A hírek szerint a PlayStation 6 külseje jóval letisztultabb lesz, mint a PS5-é. A Sony célja, hogy kevesebb helyet foglaljon a szállítmányokban, könnyebb legyen, és még inkább költséghatékony gyártást tegyen lehetővé. Ez a trend már most látszik a közelgő PlayStation 5 Slim modellen is, amely kisebb tárhellyel (825 gigabyte a korábbi 1 terabyte helyett) és alacsonyabb tömeggel érkezik.