Végre: Putyin pontosan elárulta, mennyi orosz katonát küldött az ukrán frontra – így már minden érthető, Ukrajna ettől elborzad

Az ukrajnai háborús övezetben több, mint 700 ezer fős az orosz katonai kontingens létszáma — közölte teljesen váratlanul az orosz államfő, Vlagyimir Putyin a ZvezdaNews Telegram-csatorna közvetítésén.

Putyin elárulta, hogy 700 ezer orosz katona vív harcot Ukrajna határán / Fotó: AFP

Egészen pontosan azt mondta, hogy több mint 700 ezer harcos tartózkodik a "különleges hadművelet" övezetében, majd egy ponton úgy fogalmazott, hogy a harci érintkezés vonalán több mint 700 ezer ember tartózkodik.

Putyin ígéretet tett a katonai kiadásokra

Putyin, aki a hét végén megtartott helyi választások nyomán találkozott a frakcióvezetőkkel, egyebek között azt hangoztatta, hogy a "különleges hadművelet" részvevőit vezető pozícióba kell kinevezni és megköszönte, hogy veteránokat jelöltek a tisztségekre. Támogatásáról biztosította a kezdeményezést, hogy bővítsék földkiosztás gyakorlatát a harcok részvevői között. Méltatta a hadiiparban és a hadseregben végbement minőségi változást és azt hangoztatta, hogy a növekvő katonai kiadásokat "nem szívja fel a homok".

Újabb cserék az elesett katonákkal

A szembenálló felek csütörtökön elesett katonák újabb cseréjét hajtották végre, Oroszország ezer, Ukrajna pedig 24 holttestet adott át. Az előző hasonló aktust augusztus 19-én ejtették meg, Oroszország akkor is ezer, Ukrajna pedig 19 halottat adott át. Az RBK című orosz gazdasági lap összegzése szerint a több mint három évig szünetelő isztambuli orosz-ukrán tárgyalások májusi felújítása nyomán a felek augusztussal bezárólag több mint húsz alkalommal szolgáltattak ki egymásnak háborús halottakat. A csütörtöki moszkvai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 1400 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Pusztuló infrastruktúra

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúrának több, a hadsereget ellátó objektumát, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 106 repülőgép típusú drónt. Valerij Gerszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, aki szerdán katonákat tüntetett ki, az orosz hírügynökségek késő esti jelentése szerint azt mondta, hogy az orosz hadsereg háborús övezetben gyakorlatilag minden irányban támad.