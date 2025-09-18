Kriptótól az olajig: minden fronton szorítaná Moszkvát az új szankciós csomag – Trump egyre jobban sürgeti Von der Leyenéket, napok lehetnek csak hátra

Az Európai Unió napokon belül bemutathatja a tagállamoknak az Oroszország elleni új szankciós csomagot, mely immár a tizenkilencedik lesz a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta. A folyamatot felgyorsította Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök keddi telefonbeszélgetése, melyen az orosz energiakereskedelem visszaszorítása is téma volt. Az Oroszország elleni új szankciós csomag célja, hogy egyszerre sújtsa a kriptovaluta-szektort, a bankokat és az energiaszektort.

Itt az Oroszország elleni új szankciós csomag: pénteken eldől az orosz energia- és kriptovaluta-szektor sorsa / Fotó: Fahroni

A Bloomberg értesülései szerint az Oroszország elleni új szankciós csomag pénteken kerülhet a tagállamok elé. A tervek között szerepel, hogy az EU szigorúbb korlátozásokat vezessen be az orosz olajcégekre, valamint azokra a közvetítőkre és szolgáltatásokra, melyek harmadik országokon keresztül segítik Moszkvát a kőolaj értékesítésében.

Az unió emellett indiai és kínai cégeket is szankcionálhat, amelyek orosz olaj szállításában vagy feldolgozásában vesznek részt.

Washington közben nyomást gyakorol a G7-ekre, hogy akár 100 százalékos vámot vessenek ki Kínára és Indiára az orosz olajimport miatt. Trump a Von der Leyennel folytatott egyeztetésen kifejtette: a vámokat hatékonyabbnak tartja, mint az Oroszország elleni új szankciós csomag bevezetését. Az uniós tagállamok körében azonban várhatóan megosztottság mutatkozik a kérdésben, és több fővárosban ellenállást vált ki az amerikai javaslat.

Oroszország elleni új szankciós csomag: célkeresztben a fosszilis energiahordozók

Az EU-n belül továbbra is viták kísérik az energiafüggőség kérdését. Bár a legtöbb tagállam leállította az orosz kőolaj- és gázimportot, Magyarország és Szlovákia továbbra is vásárol csővezetéken érkező nyersolajat, több ország pedig orosz LNG-t importál.

Az Oroszország elleni új szankciós csomag egyik célja, hogy felgyorsítsa az orosz fosszilis energiahordozók teljes kivezetését,

amelynek uniós határideje jelenleg 2027 vége. Von der Leyen többször jelezte, hogy szeretné előrébb hozni ezt a céldátumot.

Emellett napirenden van a befagyasztott orosz állami vagyon kérdése is. Mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki eszköz áll zárolva nyugati országokban, és az EU az Oroszország elleni új szankciós csomag részeként ezek felhasználásáról is egyeztet. Németország már jelezte, hogy támogatja az orosz vagyonok részleges bevonását Ukrajna támogatásába, bár a G7-ek eddig kitartottak amellett, hogy a pénz mindaddig zárolva marad, amíg nincs békemegállapodás, és Oroszország nem vállalja a háborús károk megtérítését.