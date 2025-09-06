Dél-Korea kiborult a koreaiak letartoztatása miatt – hazavárja az Amerikában dolgozó állampolgárait

Miután az amerikai hatóságok több száz dél-koreai állampolgárt tartóztattak le a Hyundai Motor autóakkumulátor-gyárában az Egyesült Államokban, I Dzsemjong dél-koreai elnök szombaton teljes körűintézkedést rendelt el a megfelelő reakció érdekében.

Brutális razziát tartottak a Hyundai-nál az amerikai hatóságok/Fotó: NurPhoto via AFP

Több száz koreait vettek őrizetbe a razzia során

A Hyundai Georgia államban működő gyárában történt razzia és a több mint háromszáz koreai állampolgár letartóztatása miatt a kormány munkacsoportot is létrehozott – mondta Dzso Hjon külügyminiszter, aki azt is bejelentette, hogy szükség esetén Washingtonba utazik, hogy találkozzon az ottani hatóságokkal.

Mélységesen aggódom. Nagy felelősséget érzek állampolgáraink letartóztatása miatt

– fogalmazott egy sürgősségi kormányülésen a tárcavezető.

A gyárat a Hyundai-jal közsen építő LG Energy Solution az esettel kapcsolatban megerősítette, hogy 47 alkalmazottját és mintegy 250 szerződéses munkavállalót vettek őrizetbe az üzemben. A cég felszólította alkalmazottait, hogy térjenek vissza az Egyesült Államokból, és felfüggesztette egyúttal az Egyesült Államokba irányuló összes céges utat is az ügyféltalálkozók kivételével.

A Hyundai Savannah melletti üzemében tartott, 475 munkás letartóztatásával járó razzia az egy helyszínen végrehajtott legnagyobb akció volt az amerikai belbiztonsági minisztérium történetében.