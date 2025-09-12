Soha nem látott fegyverkezés veszi kezdetét Magyarország közvetlen szomszédjában: máris sokan aggódnak

Szlovénia hivatalosan is elindította új állami tulajdonú védelmi vállalatát, amelynek célja az ország hazai iparának megerősítése és a növekvő európai védelmi alapokból való nagyobb részesedés biztosítása. A Dovos vállalatot – amelynek nevét a védelem, a biztonság és az ellenálló képesség szavakból képezték – tulajdonosa, az állami vagyonkezelő SSH pénteken hivatalosan is bejegyezte a bírósági nyilvántartásba. Elindításáról a kormány júliusban döntött, és részét képezi az úgynevezett nemzeti védelmi ipari stratégiának.

Szlovénia soha nem látott fegyverkezésbe kezd / Fotó: Shutterstock

A vállalat célkitűzései között szerepel a kulcsfontosságú szlovén vállalatokba történő stratégiai befektetések növelése, a kisebb vállalkozások nemzetközi ellátási láncokba való integrálásának elősegítése, valamint – Marko Lovse, a védelmi minisztérium államtitkárának korábbi nyilatkozata szerint – a pénz otthon tartása.

Az SSH közlése szerint a Dovos hárommillió eurós kezdeti tőkeinjekcióval befektetési alapként fog működni, a jövőbeli igények alapján pedig további tőkeemelésre kerül sor.

A Dovos konkrét céljai között szerepelnek a csúcstechnológiájú robotikus és autonóm fegyverrendszerekbe történő beruházások, amelyek vezető európai gyártókkal kötött stratégiai partnerségeken és nemzeti fejlesztési projektek keresztül valósulnak meg. A vállalat emellett a meglévő szlovén védelmi és biztonsági vállalatokban való részesedésszerzésre, a kulcsfontosságú stratégiai termékek ellátási láncának megerősítésére, valamint a nagy földi fegyverrendszerek karbantartási és fejlesztési képességeinek fejlesztésére is összpontosítani fog.

Megerősítené védelmi iparát Szlovénia

A közvélemény és a politikai körök aggodalmára reagálva, miszerint az új szervezet nem átlátható módon kezelheti az állami védelmi beszerzéseket, az SSH határozottan arról biztosított, hogy a Dovos nem veszi át a védelmi minisztérium feladatait és hatásköreit.

A felügyelet biztosítása érdekében az SSH több biztonsági mechanizmust is beépített. Ezek közé tartozik a „négy szem”-elv minden vezetői döntés esetében, a felügyelőbizottság kötelező jóváhagyása minden tőkebefektetés esetében, valamint az alapító vétójoga az SSH minden fontos döntése esetében. A letétkezelő továbbra is megőrzi a vezetőség közvetlen kinevezésének és visszahívásának jogát. Ezekkel a mechanizmusokkal biztosítják, hogy a befektetési döntéseket aktívan és a legmagasabb szakmai színvonalnak megfelelően hozzák meg.

Szlovénia 2004 óta a NATO tagja.