Épül a döbbenetes EU-erőd: térképen mutatjuk hogy rakja körbe a Rheinmetall fegyvergyárakkal Ukrajnát

Látványos folyamatra mutat rá térképes összefoglalónk, Ukrajna körül gombaként nőnek ki a földből a fegyvergyárak. A vállalatok közül a főszereplő a Magyarországon is jól ismert német Rheinmetall, a pénzutánpótlást és a politikai háttérmunkát Brüsszel biztosítja. A fordulat, amit felismertek az európai részvénypiacok, nagyjából Ursula von der Leyen második európai bizottsági elnöki ciklusának elején kezdődött, és nem törte meg Washington átállása sem a békekötés oldalára.
Az európai vezetők fegyverkezési ígéretei hatására a védelmi cégek részvényei folyamatosan emelkednek, és még értékesebbek lesznek, ahányszor csak a konfliktus elmérgesedését sugalló hírek érkeznek: a Rheinmetall papírjának ára egy év alatt 230 százalékot hízott. Ennek okát, illetve az európai vezetők szándékait évekre előre kivetítve is kiválóan szemlélteti, ha térképre tesszük, hogyan szövi hálóját Ukrajna köré a német fegyvergyártó.
Miképp fejlődött-fejlődik ki a térképünkön látható állapot, ugyanolyan tanulságos, mint a végeredmény (és az utóbbit még nem ismerjük, hiszen újabb bejelentések jöhetnek).
Magyarország már 2010-ben másképpen állt a haderőhöz, mint az azt teljesen leépítő baloldali kormányok, egy évtizeddel ezelőtt pedig az éles fordulat is bekövetkezett, amire Orbán Viktor miniszterelnök így emlékezett:
Nem gondoltuk, hogy erre szükség lesz, de egyszer csak a 2010-es évek közepén azt a kérdést tettük fel egy nemzetbiztonsági kabinet megbeszélésen, hogyha kitör egy konfliktus és blokád alá helyeznek minket fegyverellátás szempontjából, akkor milyen saját fegyvergyártói képességünk van? És kiderült, hogy sovány, most maradjunk ennyiben. Hiányos.
Ennek köszönhető, hogy a térképen szereplő magyar gyártási központok már akkor épültek-működtek, amikor a "Rheinmetall-gyűrűnek" talán a gondolata sem volt még meg a fejekben.
Ezt a váltást több politikai lépcsőben hajtották végre, és ironikusan akkorra "érett be", amikor az amerikaiak Trump alatt kivonultak az ukrajnai háború finanszírozásából és fegyvert is csak az európaiak kontójára szállítanak. Az EU mindkét felelősséget átvállalta, Brüsszel már tavaly a bizottsági ciklusváltáskor megismételte határozott ígéreteit, amikor Trump "érkezte" még csak kockázat volt.
A zöld átmenetről a fegyverkezésre átnyergelni az uniós gazdaságpolitikát, "megágyazva" a Rheinmetall terjeszkedésének, a következő lépcsőkben történt:
Lássuk a térképen, "Rheinmetallra lefordítva" mi következett mindebből, és következik a következő időszakra – vagy talán korszakra –, akár békét kötnek az ukránok az oroszokkal, akár nem.
Medgyes - speciális járművek, teherautó-felépítményeket és szállító járművek gyártása és karbantartás, például légvédelmi rendszerek alvázainak szervizelése. A tervek szerint itt gyártják a KF41 Lynx gyalogsági harcjárműveket és szerelik össze, illetve karbantartják a Rheinmetall HX taktikai teherautóit.
Viktóriaváros - Új 700 fős lőporgyár gyár épül 535 millió eurós beruházással, a cél, hogy a legkorszerűbb üzem legyen világszerte. Az építkezés 2026-ban indul és körülbelül 3 évig tart.
Sopot - Több mint egymilliárd eurós beruházással lőporgyárat és egy 155 mm-es NATO-szabványú lövedékeket előállító gyárat terveznek létrehozni, vegyesvállalatban a legnagyobb bolgár fegyvergyárral, a VMZ-vel.
Várpalota - Bővülő lő- és robbanószergyár, 2024. októberében kezdte meg a termelést. A Lynx gyalogsági páncélozott harcjárművek 30 mm-es gépágyúlőszereit, illetve 120 mm-es harckocsilőszereket kívánnak itt gyártani.
Zalaegerszeg - 2023. augusztusa óta működik, Lynx KF41 gyár és tesztközpont (ZalaZone), modern harcjárműgyártó és kompetenciaközpont, lőpályával.
Szegeden nagy fejlesztési központot épít a Rheinmetall.
Szepsi - 2022-ben röppent fel, hogy itt is gyártanának Lynx páncélozott gyalogsági harcjárműveket. A Lynx KF41-nek már vannak szlovákiai alkatrész-beszállítói.
Trmice - Leopard 2A4 harckocsik és BPz3 Büffel műszaki mentőjárművek karbantartása és javítása.
Gliwice - Az Ukrajnába kerülő Leopard 2 tankok szervizelése/javítása a lengyel Bumar-Łabędyvel közösen.
Jonava - Boxer/Vilkas, Puma, Leopard 2, PzH 2000 eszközök szervízközpontja a szintén német KNDS-szel közösen.
Baisogala - 2026 közepétől tízezrével gyártanának itt 155 mm-es lőszereket, a beruházás 180 millió eurós.
Kiakadt Ukrajnára a Rheinmetall német vezére: képtelen befejezni az új ukrán fegyvergyárát, pedig megduplázná a termelést – felháborítóak a körülmények
Még el sem készült az üzem, de a Rheinmetall már a kétszeresére emeli az ukrajnai 155 milliméteres lőszergyár tervezett kapacitását. Az évi 300 ezer darab lövedék gyártására alkalmas létesítmény az ukrán hadsereg önállóságát erősítené. A Rheinmetall vezérigazgatója szerint a projektet azonban a túlzott bürokrácia lassítja.
