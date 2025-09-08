Elképesztően felpörgött a turizmus Magyarország szomszédainál, lehet hogy ezt mi okoztuk?

A turizmus azon európai ágazatok közé tartozik, amelyek továbbra is jól teljesítenek – legalábbis ez derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból, mely szerint az idei második negyedévben 826,1 millió éjszakát töltöttek az Európai Unió szálláshelyein, ami 40,2 millióval, vagyis 5,1 százalékkal több a tavalyinál. Ebben ugyanakkor részben az is szerepet játszott, hogy, szemben a tavalyi évvel, idén a húsvét a második negyedévre esett.

Fotó: Maxbelchenko / Shutterstock

Ezeket az országokat kedvelték a turisták: Magyarország szomszédai is az élbolyban

A legnagyobb mértékű növekedést sok esetben Magyarország szomszédainál jegyezték fel, az első helyen például a 14,2 százalékos növekedést elérő Szlovénia található, majd a második helyezett (9,9 százalékos növekedés) Málta után ismét egy szomszédunk, Szlovákia következik, ahol 9,3 százalékkal emelkedett a turisták száma. A negyedik helyen Ausztria következik 9,0 százalékkal. Horvátországban a növekedés ennél lassabb, 5,8 százalékos volt, de jóval magasabb szintről indult.

Szomszédaink közül egyedül Románia teljesített gyengébben, ahol csak 2,5 százalékkal nőtt a turisták által eltöltött éjszakák száma. Magyarországon 6,2 százalékos volt a vendégéjszakák növekedése.

Abszolút értelemben a vendégéjszakák száma Franciaországban nőtt a legtöbbel, 8,7 millióval, amit Spanyolország (5,6 millió) és Németország (4,0 millió) követ.

A növekedést az unió egészében főként a nemzetközi turizmus hajtotta, melynek 5,5 százalékos bővülése meghaladta a teljes szektor 5,1 százalékos emelkedését. A belföldi vendégéjszakák száma 4,7 százalékkal nőtt. A nemzetközi vendégek száma több mint 15 százalékkal nőtt Szlovéniában (17,7 százalék), Lengyelországban (16,3 százalék) és Finnországban (15,5 százalék). Ennek ellenére a külföldi utazók által eltöltött vendégéjszakák (407,9) mintegy kétötöde mindössze két országhoz, Spanyolországhoz (91,4 millió) és Olaszországhoz (77,2 millió) köthető.