Afrikában terjeszkedik az indiai Tata

Az indiai Tata Advanced Systems megnyitotta első afrikai, marokkói hadigyárát a Casablancához közel fekvő Berrechid városában. Az üzemben elsősorban a WhAP (Wheeled Armoured Platform) 8x8 típusú páncélozott harcjárműveket szerelik össze.

Fotó: OlegD / Shutterstock (képünk illusztráció)

A sokoldalú WhAP csapatok szállítására és felderítésre konfigurálható, valamint létezik mentőautó változata is. Magas szintű terepjáró képességgel, moduláris páncélzattal és nagy teljesítményű motorral rendelkezik. A létesítmény három hónappal a tervezett időpont előtt kezdte meg a működését.

A gyárban évente 100 jármű termelésével számolnak, ami hosszabb távon elérheti a több mint 400 egységet. Az üzemben elkészült járműveket a marokkói hadseregnek gyártják, valamint exportálni fogják afrikai országoknak.

Az eseményre azután került sor, hogy hétfőn Marokkó és India kétoldalú megállapodást írt alá a védelmi együttműködés elmélyítéséről, amely magában foglalja a közös kiképzést, a kibervédelmet és az ipari együttműködést.

A marokkói gyár megnyitása jól illeszkedik Újdelhi stratégiájába: India célja, hogy a világ egyik vezető védelmi exportőre legyen. A projekttel a Tata Advanced Systems belépett az afrikai piacra, amely a következő években várhatóan jelentős növekedést fog tapasztalni.