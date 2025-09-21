Kitört a balhé: összevesztek a németek a franciákkal Európa új 100 milliárd eurós vadászgépén, jöhetnek a svédek – óriási esély a magyar Gripeneknek

Az elmúlt hetekben Franciaországban ismét nagy tüntetések zajlanak. Párizsban a felszültségek egyre nagyobbak, és ezen egyelőre az sem tudott változtatni, hogy az országnak új miniszterelnöke van. A fejleményeket a többi európai ország is aggódva figyeli. Ráadásul nemcsak belföldön, hanem európai szövetségeseivel sem tud zöld ágra vergődni a francia vezetés.

Az európai közös haderőfejlesztési program nem mentes a konfliktusoktól / Fotó: Julien de Rosa / AFP

Németország persze nem a párizsi feszültségek miatt, hanem egyéb nézeteltérések okán már annak a lehetőségét is fontolgatja, hogy a nagyszabású, 100 milliárd eurós európai harcirepülőgép-program kapcsán megvizsgálja, miként lehetne Franciaországot Svédországgal vagy akár az Egyesült Királysággal helyettesíteni, ha az év végéig nem születik megállapodás Berlin és Párizs között – írta a Politico.

Európa új vadászgépe: FCAS

A 2017-ben indított Future Combat Air System (FCAS) program célja, hogy 2040-re felváltsa a Rafale és az Eurofighter Typhoon repülőgépeket. A Franciaország, Németország és Spanyolország részvételével zajló közös programban – a fejlesztés fő részeit vezető Dassault Aviation mellett az Airbus és a spanyol Indra vesz részt a projektben – a feszültségek nem új keletűek, de Berlint egyre jobban zavarják, már csak amiatt is, mert az orosz–ukrán háború béketárgyalásainak megakadása és az Oroszország felől érkező fokozott fenyegetések miatt Európa nagy része szeretné megerősíteni védelmét.

A Politico a tárgyalásokra rálátó két forrása is arról számolt be, hogy a német védelmi minisztérium a múlt héten felvetette az FCAS kérdését a francia Airbusszal folytatott tárgyalásokon, ez a cég felelős a repülőgépek fejlesztésének és gyártásának németországi részéért. Az egyeztetések során Berlin kifejtette elégedetlenségét azzal kapcsolatban, hogy a francia ipar szerepvállalása a programban szerintük túlzott mértékű. Ez a hozzáállás arra késztette a németeket, hogy mérlegeljék a lehetséges egyéb opciókat, beleértve azt is, hogy Franciaország nélkül haladjanak tovább.

A vállalatot arról tájékoztatták, hogy a német kormány vizsgálja a Svédországgal vagy az Egyesült Királysággal való szorosabb együttműködés lehetőségét, illetve azt, hogy csak Spanyolországgal ketten folytassák tovább a projektet.