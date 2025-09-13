Történelmi médiabirodalom születhet: Hollywood sose lesz már olyan, mint régen

Újabb gigantikus átrendeződés körvonalazódik a globális médiapiacon: a Paramount Skydance – amely maga is mindössze egy hónapja jött létre egy fúzió eredményeként – készül átvenni a Warner Bros. Discovery teljes birodalmát. Ha a felvásárlás megvalósul, az alapjaiban alakíthatja át a szórakoztatóipar erőviszonyait.

A Paramount célkeresztbe vette a Warnert: óriási felvásárlásra készülnek / Fotó: Anadolu via AFP

A Paramount Skydance készpénzes ajánlatot dolgoz ki a rivális óriásvállalat felvásárlására. A Warner Bros. Discovery a legendás Warner Bros. filmstúdió mellett olyan csatornákat is birtokol, mint a CNN és a Eurosport. A hír hatására a cég részvényei mintegy 37 százalékkal is megugrottak a New York-i tőzsdén, míg a Paramount Skydance papírjai 14 százalékkal drágultak – írja a The Telegraph.

A Warner az elmúlt években egyre nehezebben győzte meg a befektetőket arról, hogy képes felvenni a versenyt a streamingben

olyan riválisokkal, mint a Netflix, a Disney vagy az Apple. Júniusban ezért bejelentette, hogy kettéválasztja működését: különálló egységbe kerülnek a televíziós csatornák – például a CNN vagy a TNT Sports –, és külön részbe a filmgyártás és a streaming. David Zaslav vezérigazgató szerint ez élesebb fókuszt és nagyobb stratégiai rugalmasságot adhat a vállalatnak. A cégvezető a héten arról is beszélt, hogy 2025 áprilisára tervezik a szétválasztás véglegesítését.

A Paramount Skydance eközben gyorsan növekvő szereplővé vált: birtokolja többek között

a Comedy Centralt,

a brit Channel 5-öt,

a Paramount+ streaming szolgáltatást,

és jelentős filmgyártási kapacitással is rendelkezik.

A vállalat idén augusztusban jött létre, miután a Paramount és a Skydance 8 milliárd dolláros fúzióban egyesült. A csoportot David Ellison vezeti, aki olyan kasszasikerek producere, mint a Top Gun: Maverick. Az Ellison család komoly pénzügyi háttérrel támogatja a tranzakciót: David apja, Larry Ellison, az Oracle alapítója a világ egyik leggazdagabb embere, vagyonát a héten több mint 400 milliárd dollárra becsülték.

Bőven lehetnek akadályok a Warner-felvásárlás előtt

Bár a Paramount ajánlatát hivatalosan még nem nyújtották be, a felvásárlás biztosan felveti majd a versenyhatósági aggályokat az Egyesült Államokban és Európában egyaránt. Az elemzők szerint az amerikai szabályozási környezet valamivel kedvezőbb lehet, mivel Donald Trump elnöksége alatt jelentősen visszafogták az antitröszt-vizsgálatokat.