Benézett egy kis hideg és máris csúcsra pörög az áramár Európában

Közeleg a hideg, és ez azzal is járt, hogy a francia és a német áramárak megugrottak, és február óta nem látott csúcsokra kúsztak fel. Az egy hónapos határidős francia áramárak 4,1 százalékos emelkedés után 76,23 eurót tettek ki megawattóránként, míg Németországban 99,79 euró/MWh volt az ár 3,6 százalékos emelkedés után az EEX adatai szerint.

Egy szélcsend is az áramárak megugrását okozhatja / Fotó: Hans Lucas via AFP

A hideg mellett a szélcsend is az árak megugrását hozhatja

Bár Európa sikeresen feltöltötte a gáztárolókat a fűtési szezon közeledtével, az áramárak továbbra is hajlamosak megugrani egy-egy hideghullám közeledtével, mivel a kereskedők a kereslet növekedésére számítanak. Franciaországban és Németországban pedig az előrejelzések szerint mintegy 2 fokkal hidegebb lesz október közepétől a sokéves átlagnál.

Egy, a Bloomberg számára nyilatkozó, határidős árampiacokon aktív kereskedő szerint az árak emelkedése mögött a hideg időjárás miatti félelmek, valamint a szokásosnál gyengébb megújulóáram-termelés állhat.

Az európai gázpiac határidős szerződései is emelkedésnek indultak a várható hideg hatására.

A legutóbbi télen az átlagosnál alacsonyabb szélenergia-termelés magasabb áramárakat és a szélerőműves termelők számára alacsonyabb bevételt eredményezett. Ezért nyáron számos olyan ügyletet is kötöttek, ami védelmet nyújt a téli németországi szélcsenddel szemben. A BloombergNEF adatai szerint a szélsebesség olyan meghatározó termelő országokban, mint Németország vagy Nagy-Britannia 0,5-1 m/s-mal csökkent tavaly a 2010 és 2015 közötti átlaghoz képest.