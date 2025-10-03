Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perckel
késleltetett adatok
Kína megint sokkolta a világot, soha nem látott erőművet épített, most vontatja be a tenger közepére: egyetlen külföldi alkatrész sincs benne – videó

Az új fejlesztés nemcsak az energiaátállásban jelent áttörést, hanem Peking tengeri gazdasági stratégiájának is kulcseleme. Kína megépítette a világ eddigi legnagyobb lebegő tengeri szélerőművét, amelynek lapátjai hét focipályát fednek le.
VG
2025.10.03., 21:47

Kína bejelentette, hogy elkészült a világ legnagyobb teljesítményű lebegő tengeri szélerőművének összeszerelése a déli Beihai városában. A 16 megawattos rendszer rotorja 252 méteres átmérőjével minden eddigi rekordot megdönt, és évente közel 45 millió kilowattóra áramot termelhet, ami több mint négyezer átlagos amerikai háztartás energiaigényét fedezné.

Xinhua Headlines: China's marine economy powers ahead for high-quality growth tengeri szélerőmű
Kína megépítette a világ eddigi legnagyobb lebegő tengeri szélerőművét, amelynek lapátjai hét focipályát fednek le / Fotó: Xinhua via AFP

Tengeri szélerőművekkel tör előre a kínai energiaszektor

Az SCMP szerint az erőmű minden kulcseleme – a horgonykábelektől a hajtóműveken át a dinamikus ballasztrendszerig – hazai gyártásban készült, jelezve, hogy Peking saját ipari kapacitásaira épít az energiaátállásban.

A turbina egy félig merülő platformra kerül, amely víztartályaiba pumpált vízzel képes automatikusan kiegyensúlyozni a hullámok és szél okozta kilengéseket, így csökkentve az üzemszünetek kockázatát és növelve a hatékonyságot.

 

A projektet a China Three Gorges Corporation vezeti, amely korábban a világ legnagyobb vízerőművét, a Három Szurdok-gátat is megépítette. 

Most a vállalat a tengeri szélenergia globális élvonalába igyekszik törni.

Az offshore szélerőművek ma már az energiapolitika egyik központi pillérét jelentik Kínában. Hszi Csin-ping júliusi gazdasági értekezleten külön is kiemelte, hogy a tengeri szélenergia a „magas színvonalú tengeri gazdaságfejlesztés” egyik kulcsterülete. A kínai kapacitásbővítés tempója önmagáért beszél: az év első hat hónapjában 4,4 gigawattnyi új tengeri szélenergetikai kapacitást állítottak üzembe, ugyanannyit, mint az egész tavalyi évben.

A lebegő turbinák technológiája kulcsfontosságú lehet a jövőben, mivel olyan mélyebb vizekben is telepíthetők, ahol a hagyományos alapozott szerkezetek már nem működnek. Ha a kínai fejlesztés sikeresen bizonyít az éles teszteken, új korszak nyílhat a globális szélenergia-termelésben.

Szélenergia: Kína történelmet írt, új turbinát fedezett fel, erre csak ő képes a világon – videó

A kínai Envision Energy forradalmi kétlapátos szélturbinája több mint 500 napnyi stabil működés után bizonyította, hogy felveheti a versenyt a hagyományos háromlapátos modellekkel. Az innováció nemcsak teljesítményben egyenrangú, hanem könnyebb, olcsóbban telepíthető, és kisebb az ökológiai lábnyoma. A fejlesztés új lehetőségeket nyithat meg a szélenergia terjesztésében, különösen távoli vagy nehezen megközelíthető helyszíneken.

 

