Kína megint sokkolta a világot, soha nem látott erőművet épített, most vontatja be a tenger közepére: egyetlen külföldi alkatrész sincs benne – videó

Kína bejelentette, hogy elkészült a világ legnagyobb teljesítményű lebegő tengeri szélerőművének összeszerelése a déli Beihai városában. A 16 megawattos rendszer rotorja 252 méteres átmérőjével minden eddigi rekordot megdönt, és évente közel 45 millió kilowattóra áramot termelhet, ami több mint négyezer átlagos amerikai háztartás energiaigényét fedezné.

Kína megépítette a világ eddigi legnagyobb lebegő tengeri szélerőművét, amelynek lapátjai hét focipályát fednek le / Fotó: Xinhua via AFP

Tengeri szélerőművekkel tör előre a kínai energiaszektor

Az SCMP szerint az erőmű minden kulcseleme – a horgonykábelektől a hajtóműveken át a dinamikus ballasztrendszerig – hazai gyártásban készült, jelezve, hogy Peking saját ipari kapacitásaira épít az energiaátállásban.

A turbina egy félig merülő platformra kerül, amely víztartályaiba pumpált vízzel képes automatikusan kiegyensúlyozni a hullámok és szél okozta kilengéseket, így csökkentve az üzemszünetek kockázatát és növelve a hatékonyságot.

A projektet a China Three Gorges Corporation vezeti, amely korábban a világ legnagyobb vízerőművét, a Három Szurdok-gátat is megépítette.

Most a vállalat a tengeri szélenergia globális élvonalába igyekszik törni.

Az offshore szélerőművek ma már az energiapolitika egyik központi pillérét jelentik Kínában. Hszi Csin-ping júliusi gazdasági értekezleten külön is kiemelte, hogy a tengeri szélenergia a „magas színvonalú tengeri gazdaságfejlesztés” egyik kulcsterülete. A kínai kapacitásbővítés tempója önmagáért beszél: az év első hat hónapjában 4,4 gigawattnyi új tengeri szélenergetikai kapacitást állítottak üzembe, ugyanannyit, mint az egész tavalyi évben.

A lebegő turbinák technológiája kulcsfontosságú lehet a jövőben, mivel olyan mélyebb vizekben is telepíthetők, ahol a hagyományos alapozott szerkezetek már nem működnek. Ha a kínai fejlesztés sikeresen bizonyít az éles teszteken, új korszak nyílhat a globális szélenergia-termelésben.