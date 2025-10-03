Kína megint sokkolta a világot, soha nem látott erőművet épített, most vontatja be a tenger közepére: egyetlen külföldi alkatrész sincs benne – videó

Kína bejelentette, hogy elkészült a világ legnagyobb teljesítményű lebegő tengeri szélerőművének összeszerelése a déli Beihai városában. A 16 megawattos rendszer rotorja 252 méteres átmérőjével minden eddigi rekordot megdönt, és évente közel 45 millió kilowattóra áramot termelhet, ami több mint négyezer átlagos amerikai háztartás energiaigényét fedezné.
Az SCMP szerint az erőmű minden kulcseleme – a horgonykábelektől a hajtóműveken át a dinamikus ballasztrendszerig – hazai gyártásban készült, jelezve, hogy Peking saját ipari kapacitásaira épít az energiaátállásban.
A turbina egy félig merülő platformra kerül, amely víztartályaiba pumpált vízzel képes automatikusan kiegyensúlyozni a hullámok és szél okozta kilengéseket, így csökkentve az üzemszünetek kockázatát és növelve a hatékonyságot.
A projektet a China Three Gorges Corporation vezeti, amely korábban a világ legnagyobb vízerőművét, a Három Szurdok-gátat is megépítette.
Most a vállalat a tengeri szélenergia globális élvonalába igyekszik törni.
Az offshore szélerőművek ma már az energiapolitika egyik központi pillérét jelentik Kínában. Hszi Csin-ping júliusi gazdasági értekezleten külön is kiemelte, hogy a tengeri szélenergia a „magas színvonalú tengeri gazdaságfejlesztés” egyik kulcsterülete. A kínai kapacitásbővítés tempója önmagáért beszél: az év első hat hónapjában 4,4 gigawattnyi új tengeri szélenergetikai kapacitást állítottak üzembe, ugyanannyit, mint az egész tavalyi évben.
A lebegő turbinák technológiája kulcsfontosságú lehet a jövőben, mivel olyan mélyebb vizekben is telepíthetők, ahol a hagyományos alapozott szerkezetek már nem működnek. Ha a kínai fejlesztés sikeresen bizonyít az éles teszteken, új korszak nyílhat a globális szélenergia-termelésben.
A kínai Envision Energy forradalmi kétlapátos szélturbinája több mint 500 napnyi stabil működés után bizonyította, hogy felveheti a versenyt a hagyományos háromlapátos modellekkel. Az innováció nemcsak teljesítményben egyenrangú, hanem könnyebb, olcsóbban telepíthető, és kisebb az ökológiai lábnyoma. A fejlesztés új lehetőségeket nyithat meg a szélenergia terjesztésében, különösen távoli vagy nehezen megközelíthető helyszíneken.
