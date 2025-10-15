Deviza
Az orosz vám úgy kivédte a kínai dömpinget, hogy összeomlottak az autóeladások

Idén óriásit zuhan az autóeladások száma Oroszországban. A visszaesés mögött részben a belföldi gyártókat védeni hivatott autóipari vámok állhatnak.
VG/MTI
2025.10.15, 13:17
Frissítve: 2025.10.15, 13:32

Oroszországban idén a tavalyinál negyedével kevesebb autót adnak el az ország ipari és kereskedelmi minisztere, Anton Alihanov szerint. A tárcavezető úgy véli, hogy a negyedik negyedévben 350 ezer új autót helyezhetnek forgalomba, míg az egész éves eladások szintje 1,3-1,4 millió lehet. Bár az előrejelzés mind a negyed évre, mind az év egészére az eladások visszaesésével számol a múlt évhez képest, az értékesítések száma meghaladhatja a 2023. évi közel 1,3 milliót.

Mercedes-Benz's automobile factory in Moscow autók
Nem gyártanak elég autót az oroszországi gyárak / Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz ipari és kereskedelmi miniszter korábban arról számolt be, hogy az év első kilenc hónapjában több mint egymillió gépjárművet értékesítettek, beleértve ebbe a személygépkocsik mellett a könnyű haszongépjárműveket, a teherautókat és a buszokat is, ami 24,6 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál.

Vámokat vetett ki az importált autókra Oroszország, össze is omlottak az eladások

Személyautóból októberig 895 900 fogyott idén, ami 22,4 százalékos zuhanás a tavalyihoz képest – közölte az Avtostat elemző ügynökség. Az eladások zuhanásának hátterében vélhetően szerepet játszanak a kínai dömping ellen bevezetett védővámok is, melynek eredményeképp 

az egyik legnagyobb kínai autógyártó, a Chery a kivonulását tervezi Oroszországból.

A kínai vállalat annak ellenére hagyja el Oroszországot, hogy korábban helyi gyár felhúzása is szerepelt a cég tervei között és bevételeinek 25,5 százaléka érkezett az orosz piacról tavaly.

