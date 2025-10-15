Megnéztük, honnan érkezik a gázturbinák királya: így épít Európára az olasz Ansaldo technológiája – a Tiszai Erőmű is bevásárolt

A magyar energiarendszer történetében mérföldkő, hogy 13 év után ismét nagyerőmű épül Tiszaújvárosban. A beruházás nemzetközi együttműködés keretében valósul meg: az Ansaldo Energia és a török Calik Enerji partnersége révén jön létre az új kombinált ciklusú gázturbinás erőmű.

Az Ansaldo Energia genoai gyára, 2013 / Fotó: Alessia Pierdomenico

A projekt jelentősége messze túlmutat az energetikai adatokon. Az 1000 megawatt összteljesítményű, kétblokkos erőmű évente 7500 gigawattóra áramot termel majd, ami a hazai fogyasztás közel ötödét fedezheti. Ez nemcsak az ellátásbiztonságot növeli, hanem a magyar energiapiac stabilitását is erősíti, miközben hozzájárul a földgázalapú termelés modernizációjához.

GT26 gázturbina: rugalmasság és hidrogénkész megoldás

Genovai látogatásunk során az Ansaldo mérnökei megmutatták, hogy készül a GT26 típusú gázturbina, amely a tiszaújvárosi beruházás szíve lesz. A gép 540 megawatt teljesítmény leadására képes, és a kombinált ciklusú működésnek köszönhetően kiemelkedően hatékony. Vezetőnk elmondta, hogy a vállalat termékét a gázturbinák svájci óráinak is nevezik.

A turbinák egyik legnagyobb előnye a hidrogénkész kialakítás: akár 45 százalékos hidrogénelegy felhasználásával is képesek működni, ami kulcsfontosságú a jövő zöldátállásában. A mérnökök szerint a berendezések egyszerre biztosítják a fosszilis alapú áramtermelés stabilitását és a megújulókhoz való alkalmazkodást.

A GT26 megbízhatóságát az is jelzi, hogy akár 1000 órán keresztül folyamatosan üzemelhet egyetlen indítással. Ez

a rugalmasság

és üzembiztonság

különösen értékes a magyar energiarendszerben, ahol a nap- és szélenergia egyre nagyobb arányban van jelen. Az üzemben végzik a karbantartást is.

A GT26 gázturbina méretarányos modellje / Fotó: Világgazdaság

Mi az a kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT)? A kombinált ciklusú gázerőmű (angol rövidítéssel CCGT) a modern villamosenergia-termelés egyik leghatékonyabb technológiája. A gázturbina által termelt forró füstgáz nem vész el, hanem egy gőzturbinát is meghajt, így ugyanabból az üzemanyagból jóval több áram nyerhető. Ezzel az eljárással a hatásfok elérheti a 60 százalékot, miközben a kibocsátás alacsonyabb, mint a hagyományos erőműveknél.

Ansaldo: nemzetközi ipari szereplő, hazai referencia

Az 1853-ban alapított Ansaldo Energia máig az olasz ipar egyik vezető vállalata. Tavaly több mint egymilliárd eurós árbevételt ért el, technológiái több mint 1000 erőműben működnek, jelenléte pedig több mint 30 országra terjed ki. A tiszaújvárosi erőmű az olasz cég számára is kiemelt referenciaprojekt, hiszen itt mutathatja meg, hogy a fosszilis alapú energiatermelés és a jövő hidrogéntechnológiája hogyan kapcsolható össze.