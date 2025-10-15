Deviza
olajtranzit
Janaf
Mol

Közel a megegyezés a Mollal – állítja a horvát olajszállító, amely hatalmas pofont kapott Szerbiából

A horvátok szerint minél hosszabb időre, minél több olajat rendel a Mol, annál alacsonyabb lesz az ár. A NIS elleni szankciók ellenére a Janaf nem szorul állami támogatásra, sőt az árampiacra is betörne hazájában.
K. B. G.
2025.10.15, 13:48
Frissítve: 2025.10.15, 14:24

A Janaf horvát vezetéküzemeltető tovább folytatja a tárgyalásokat a Mollal, és a cég igazgatótanácsának tagja, Vladislav Veselica egy interjúban optimizmusának adott hangot a megbeszélések kimenetelét illetően.

A Janaf minél több olajat szeretne szállítani az Adria-vezetéken / Fotó: AFP

A Janaf elárulta, hogy mit kell tennie a Molnak, ha alacsony árakat szeretne

A horvát üzletember a Bloombergnek elmondta azt is, hogy a Janaf minél hosszabb és minél nagyobb volumenű szerződést szeretne kötni, ami ugyanakkor le is szorítaná a szállítási díjakat. A horvát vezetéküzemeltető nincs könnyű helyzetben a NIS elleni amerikai szankciók eredményeképp, hiszen a szerb olajtársaság a legnagyobb ügyfele volt, a bevételek mintegy harmadát biztosítva a vállalat számára.

A Janaf és a Mol legközelebb október végén ül le a tárgyalóasztalhoz Zágrábban, amikor 

a horvát cég konkrét ajánlatokat is tesz majd különböző idejű és különböző mennyiségű olaj szállításáról szóló szerződésekre. 

A két vállalat utoljára a múlt héten folytatott tárgyalásokat, melyek során a Mol javaslatot tett arra is, hogy a Janaf vizsgálja meg a nyugat-európai energiavállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók részvétele biztosítja a méltányos árakat és a folyamatos rendelkezésre állást. A Janaf nagy mennyiségű szállításról szóló terveit ugyanakkor összedöntheti, hogy szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt az Orosz Energiahéten Moszkvában, hogy hazánk idén és jövőre is 5-5,5 millió tonna orosz olajat vásárolhat.

Abban sincs egyetértés, hogy mire képes az Adria-vezeték

Az Adria-vezeték kapacitásának határairól is nagy a vita a Mol és a Janaf között, miközben a vezeték árai miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyerészkedéssel vádolta a horvátokat a magas szállítási díjak miatt. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök visszautasította ezeket a vádakat, szerinte a Janaf árai más európai olajvezetékek áraihoz hasonlók. 

A kérdésről Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt a horvát kormányfő az uniós vezetők koppenhágai informális csúcstalálkozóján.

Az állami tulajdonú horvát társaság a NIS kiesését más szerződésekkel igyekszik kompenzálni, és akár az olajszállítás mellett más üzletekbe is belevághat, például a megújuló energia terén. A cég ugyanis áramfelhasználása jelentős részét már ma is saját napelemeivel fedezi, és a tervek szerint a horvát árampiacon is fontos szereplővé válna. A Janaf eddig főként a napelemes beruházások iránt érdeklődött, ám Veselica szerint ez a portfólió szél- és geotermikus energiával is bővülhet.

A horvát vállalat emellett olaj- és olajszármazék-termináljainak a kapacitását is megduplázná Omisalj kikötőjében, amely így elérheti a 160 ezer köbmétert 2027 végére. Veselica szerint a cég stabil lábakon áll, és elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezik ahhoz is, hogy végrehajtsa tevékenysége diverzifikálását. Szó sincs tehát lefaragásokról, helyette a cég a hosszú távú stabilitást és növekedést célzó projektekbe kíván befektetni, és nem kért állami támogatást sem, mert arra nincs szüksége.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

