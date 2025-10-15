Deviza
Ezzel igencsak jól járhat Magyarország is: konzervatív rocker nő lehet Japán következő miniszterelnöke – nem csak az adókedvezményekben értünk egyet

Történelmi fordulat készül Japánban: Takaicsi Szanae lehet az ország első női miniszterelnöke. Az általa képviselt gazdaságpolitika – amely az állami beruházásokra, adókedvezményekre és technológiai fejlesztésekre épít – új lendületet adhat a japán gazdaságnak, és közvetetten a magyar–japán gazdasági kapcsolatoknak is. Japán jelenleg Magyarország harmadik legnagyobb kelet-ázsiai kereskedelmi partnere, a két ország közötti együttműködés pedig stabil alapokra épül.
Zováthi Domokos
2025.10.15., 14:47

A Liberális Demokrata Párt élére választott Takaicsi Szanae tízéves időtávon megduplázná Japán gazdaságának méretét – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató elemzéséből. Mint írták, ennek fő eszközei az állami beruházások, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a technológiai és élelmiszeripari innovációk támogatása lennének.

Japanese politics in turmoil / LDP President meets opposition parties Takaicsi Szanae Japán
Takaicsi Szanae Japán miniszterelnöke lehet / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Takaicsi korábban is hangsúlyozta, hogy a japán gazdaság élénkítését az állami kiadások bővítésével és az alacsony kamatozású hitelezés fenntartásával képzeli el – vagyis az Abe Sinzó nevéhez fűződő, úgynevezett Abenomics gazdasági modell továbbvitelét tervezi.

A politikus emellett adócsökkentéseket ígért a vállalkozások számára, hogy ösztönözze a fejlesztéseket és növelje a versenyképességet.

Az elemzés kitért arra, hogy a gazdasági bővülés kulcsa szerinte az állam és a magánszféra szoros együttműködése, valamint az, hogy Japán újra vezető szerepet töltsön be a technológiai fejlesztések területén.

Mindeközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe: a magas infláció, az elöregedő társadalom és az adósságállomány mind korlátozhatják a gazdaságpolitikai mozgásteret. A kormányalakítás körüli bizonytalanság és a koalíció felbomlása rövid távon politikai kockázatot is jelent.

Egy volt rockzenész, aki Margaret Thatchert tekinti példaképének

A 64 éves politikus korábban több fontos tisztséget töltött be az LDP-ben, és többször volt miniszter (például gazdasági biztonsági miniszter és belügyminiszter) is mentora, a néhai Abe Sinzó kormányaiban. A rock- és heavy metal rajongó Takaicsi – aki fiatalkorában dobosként rockzenésznek készült, továbbá motorozott is – pártja konzervatív jobbszárnyához tartozik, politikai példaképe Margaret Thatcher.

Magyar–japán kapcsolatok: stabil együttműködés új környezetben

Az Oeconomus tanulmánya kiemeli: Japán Magyarország harmadik legnagyobb kelet-ázsiai kereskedelmi partnere, közvetlenül Kína és Dél-Korea után. A két ország közötti kapcsolatokat stabil gazdasági és diplomáciai alapok jellemzik, és az elmúlt években a technológiai, valamint ipari együttműködés felé tolódtak.

A japán vállalatok Magyarországon elsősorban autóipari és elektronikai területeken aktívak, míg Magyarország

  • mezőgazdasági termékekkel,
  • élelmiszeripari exporttal
  • és ipari beszállítással

erősíti jelenlétét a japán piacon. A kétoldalú kapcsolatokban egyre fontosabb szerepet kap a kutatás-fejlesztés és az innováció, különösen azokban az iparágakban, ahol Japán hagyományosan vezető szerepet tölt be – például a robotikában, az energiatárolásban és a precíziós gyártásban.

A tanulmány szerint a japán politikai stabilitás, illetve a gazdasági reformok kimenetele közvetlenül befolyásolhatja a külföldi beruházások és partnerségek jövőjét. Egy erősebb, beruházásokat ösztönző japán gazdaság 

Magyarország számára is új lehetőségeket teremthet,

különösen a technológiai együttműködések és a fenntartható fejlesztések terén.

LDP general meeting of parliaments in Japan Takaicsi Szanae Japán
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Innováció és zöldátállás a két gazdaság metszéspontjában

Japán hosszú távú stratégiája, amely a technológiai szuverenitásra és az ipari modernizációra épül, jól illeszkedik Magyarország gazdaságfejlesztési céljaihoz. A magyar gazdaságpolitika az utóbbi években kiemelten kezeli a magas hozzáadott értékű iparágakat,

  • az akkumulátorgyártást
  • és az intelligens energiarendszereket

– ezek mind olyan területek, ahol a japán know-how komoly előnyt jelenthet.

Az Oeconomus elemzése alapján Takaicsi programja a megújuló energiaforrásokra, a technológiai fejlesztésekre és az infrastruktúra bővítésére koncentrál, ami természetes kapcsolódási pontot kínál a magyar zöldátálláshoz. A jövő gazdasági együttműködése így túlmutathat a hagyományos kereskedelmi csatornákon:

  • kutatás-fejlesztési partnerségek,
  • okosvárosprojektek,
  • valamint fenntartható ipari beruházások

formájában valósulhat meg.

Magyarország számára a japán politikai váltás nemcsak új kihívásokat, hanem komoly lehetőségeket is hozhat – feltéve, hogy időben reagál a gazdaságpolitikai változásokra, és képes bekapcsolódni a technológiai és zöldinnovációs folyamatokba, amelyek Japánt a következő évtized gazdasági motorjává tehetik.

