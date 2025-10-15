Ezzel igencsak jól járhat Magyarország is: konzervatív rocker nő lehet Japán következő miniszterelnöke – nem csak az adókedvezményekben értünk egyet
A Liberális Demokrata Párt élére választott Takaicsi Szanae tízéves időtávon megduplázná Japán gazdaságának méretét – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató elemzéséből. Mint írták, ennek fő eszközei az állami beruházások, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a technológiai és élelmiszeripari innovációk támogatása lennének.
Takaicsi korábban is hangsúlyozta, hogy a japán gazdaság élénkítését az állami kiadások bővítésével és az alacsony kamatozású hitelezés fenntartásával képzeli el – vagyis az Abe Sinzó nevéhez fűződő, úgynevezett Abenomics gazdasági modell továbbvitelét tervezi.
A politikus emellett adócsökkentéseket ígért a vállalkozások számára, hogy ösztönözze a fejlesztéseket és növelje a versenyképességet.
Az elemzés kitért arra, hogy a gazdasági bővülés kulcsa szerinte az állam és a magánszféra szoros együttműködése, valamint az, hogy Japán újra vezető szerepet töltsön be a technológiai fejlesztések területén.
Mindeközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe: a magas infláció, az elöregedő társadalom és az adósságállomány mind korlátozhatják a gazdaságpolitikai mozgásteret. A kormányalakítás körüli bizonytalanság és a koalíció felbomlása rövid távon politikai kockázatot is jelent.
Egy volt rockzenész, aki Margaret Thatchert tekinti példaképének
A 64 éves politikus korábban több fontos tisztséget töltött be az LDP-ben, és többször volt miniszter (például gazdasági biztonsági miniszter és belügyminiszter) is mentora, a néhai Abe Sinzó kormányaiban. A rock- és heavy metal rajongó Takaicsi – aki fiatalkorában dobosként rockzenésznek készült, továbbá motorozott is – pártja konzervatív jobbszárnyához tartozik, politikai példaképe Margaret Thatcher.
Magyar–japán kapcsolatok: stabil együttműködés új környezetben
Az Oeconomus tanulmánya kiemeli: Japán Magyarország harmadik legnagyobb kelet-ázsiai kereskedelmi partnere, közvetlenül Kína és Dél-Korea után. A két ország közötti kapcsolatokat stabil gazdasági és diplomáciai alapok jellemzik, és az elmúlt években a technológiai, valamint ipari együttműködés felé tolódtak.
A japán vállalatok Magyarországon elsősorban autóipari és elektronikai területeken aktívak, míg Magyarország
- mezőgazdasági termékekkel,
- élelmiszeripari exporttal
- és ipari beszállítással
erősíti jelenlétét a japán piacon. A kétoldalú kapcsolatokban egyre fontosabb szerepet kap a kutatás-fejlesztés és az innováció, különösen azokban az iparágakban, ahol Japán hagyományosan vezető szerepet tölt be – például a robotikában, az energiatárolásban és a precíziós gyártásban.
A tanulmány szerint a japán politikai stabilitás, illetve a gazdasági reformok kimenetele közvetlenül befolyásolhatja a külföldi beruházások és partnerségek jövőjét. Egy erősebb, beruházásokat ösztönző japán gazdaság
Magyarország számára is új lehetőségeket teremthet,
különösen a technológiai együttműködések és a fenntartható fejlesztések terén.
Innováció és zöldátállás a két gazdaság metszéspontjában
Japán hosszú távú stratégiája, amely a technológiai szuverenitásra és az ipari modernizációra épül, jól illeszkedik Magyarország gazdaságfejlesztési céljaihoz. A magyar gazdaságpolitika az utóbbi években kiemelten kezeli a magas hozzáadott értékű iparágakat,
- az akkumulátorgyártást
- és az intelligens energiarendszereket
– ezek mind olyan területek, ahol a japán know-how komoly előnyt jelenthet.
Az Oeconomus elemzése alapján Takaicsi programja a megújuló energiaforrásokra, a technológiai fejlesztésekre és az infrastruktúra bővítésére koncentrál, ami természetes kapcsolódási pontot kínál a magyar zöldátálláshoz. A jövő gazdasági együttműködése így túlmutathat a hagyományos kereskedelmi csatornákon:
- kutatás-fejlesztési partnerségek,
- okosvárosprojektek,
- valamint fenntartható ipari beruházások
formájában valósulhat meg.
Magyarország számára a japán politikai váltás nemcsak új kihívásokat, hanem komoly lehetőségeket is hozhat – feltéve, hogy időben reagál a gazdaságpolitikai változásokra, és képes bekapcsolódni a technológiai és zöldinnovációs folyamatokba, amelyek Japánt a következő évtized gazdasági motorjává tehetik.