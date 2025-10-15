Valóságos pénzlavinát zúdít a kormány a cégekre, a cél az innováció

Hetvenmilliárd forint keretösszegben kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások innovációját támogató pályázatok indulnak – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Bőven pályázhatnak forrásra a magyar cégek / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Bódis László elmondta: az elmúlt időszakban 182 milliárd forint értékben hirdettek meg a magyar kis- és középvállalkozások számára innovációs pályázatokat, emellett indították el szerdán a 70 milliárdos keretösszegű felhívásokat. Így

összesen 250 milliárd forint értékben állnak rendelkezésre innovációt támogató programok a magyar vállalkozások számára.

A helyettes államtitkár közölte: a 70 milliárd forintból az első pályázati felhívás a vállalkozások innovációinak piacra vitelét támogatja 60 milliárd forint keretösszeggel.

Tudjuk jól, hogy nem elegendő kifejleszteni egy innovatív terméket vagy technológiát, de azt sikeresen piacra is kell vinni, ehhez pedig a vállalkozásnak fel kell készülnie az új termék gyártására és piacra vitelére

– fogalmazott. Hozzátette, a pályázati program legfeljebb 600 millió forintos támogatási összeggel abban segíti a magyar kis- és középvállalkozásokat, hogy innovatív termékeiket a hazai mellett a nemzetközi piacokon sikeresen tudják értékesíteni.

Emellett tízmilliárd forintos keretösszeggel egy nagyvállalati fókuszterületű innovációs pályázat is elindul azzal a céllal, hogy a magyar nagyvállalkozások az egyetemeink és kutatóintézeteink közreműködésével fejlesszenek új technológiákat és termékeket – fejtette ki.

A kormány célja, hogy ezek az együttműködések stratégiai szintre emelkedjenek az egyetemeink, a kutatóintézeteink és a nagyvállalkozásaink között, és ne csak a program erejéig, de azon túlnyúló időszakban is közös kutatás-fejlesztési programok és projektek induljanak az ipar és az akadémiai szektor között – mondta.

A pályázatokat novembertől lehet benyújtani, a cél, hogy legkésőbb 2026 első negyed évében a támogatói döntések is megszülessenek – hangzott el a videóban.