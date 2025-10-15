Úgy elkapkodták az elektromos autókat, hogy ilyen még nem is volt – itt az oka

Összesen 2,1 millió új generációs autót (NEV) adtak el szeptemberben a gyártók, csaknem kétszázezerrel megfejelve a tavaly decemberi csúcsot, s 26 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi volument. A Rho Motion jelentésében egy kalap alá veszi az elektromos hajtású és a tölthető (plug-in) hibrideket, részletes bontást nem közölt a piackutató cég, amely Kína pozitív szerepét hangsúlyozza az elektromos átállás folyamatában.

Kína dominanciája az új generációs autók globális piacán már-már nyomasztó / Fotó: AFP

Az elektromos átállás folyamatában most megfigyelhető ugrás mögött azonban egyszeri tényezők és adminisztratív intézkedések húzódnak meg, így a dinamika fenntarthatóságáról kételyeket fogalmaztak meg a szakértők. Abban semmilyen meglepő nincs, hogy az átállás motorja Kína, háromból két NEV-autó szeptemberben is ott kelt el.

Kína toronymagasan vezeti a statisztikát

Összesen 1,3 milliós tételről van szó, a NEV-kategória részesedése a forgalomból ezúttal 57 százalékos volt. Kínában a szeptember jellemzően a kiemelten nagy forgalmú hónapok közé tartozik, a nyaralásról visszaérkező emberek ilyenkor különösen hajlamosak autójuk lecserélésére vagy első elektromos gépkocsijuk megvásárlására.

Igaz, ez a világ legtöbb országára is jellemző. Kínában a gyártók közötti gyilkos árverseny is a kedvcsináló tényezők közé tartozik, ugyanakkor

az állami támogatások év végi kifutása is sietségre ösztökéli az embereket.

Peking az NEV-autók vásárlását egymillió forintnyi jüannal támogatja, a keretnek nincs felső határa, de él a rizikó, hogy a következő évben már kivezetik a programot vagy csökkentik az ingyenes juttatást, esetleg szigorúbb feltételekhez kötik, mondván a program már elérte a célját, az államnak ideje lesz kiszállni, mivel az árak a valóban megfizethető szintre süllyedtek.

A kínai vásárlók másfél száz márka modelljei közül választhatnak / Fotó: Xinhua via AFP

A NEV-autók vásárlását a helyhatóságok is preferálják, köreikből már hallani a visszahúzódásról szóló híreket. Akárhogy is lesz, a többi között

a BYD,

a Tesla,

a Li Auto,

a Nio,

a Xiaomi,

és az Xpeng

által uralt NEV-piac további pezsgésére bizton számítani lehet.

Trump visszafordította az idő kerekét

Nem mondható ez el Észak-Amerikára, ahol Donald Trump januári beiktatásával az elektromos autózás alól kirúgták a sámlit, a klímaszkeptikus elnök elődje, Joe Biden valamennyi, az ágazat fejlődését segítő intézkedését, szövetségi támogatását egyetlen tollvonással eltörölte.