Ne keresse többet régi nevén, teljes változáson megy át Magyarország legismertebb ingatlanközvetítője – így vennék be a nemzetközi piacot

Megújult arculattal és új márkanévvel, DH Groupként folytatja működését a Duna House Holding Nyrt. A névváltoztatás a vállalat nemzetközi terjeszkedésének következő mérföldköve, amellyel a cégcsoport célja, hogy Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő hálózatává váljon.
VG
2025.10.20., 10:47

A Duna House Group azaz a Duna House Holding Nyrt. megújult arculattal és új honlappal folytatja tevékenységét DH Group néven. A változás egy újabb fontos mérföldkő a vállalat számára, hogy Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő cégcsoportjává váljon – írja a vállalatcsoport a Budapesti Értéktőzsde honlapjára feltöltött rendkívüli tájékoztatásában. 

20171005_0010_MOR duna house
Megújult arculattal és új márkanévvel folytatja működését a Duna House / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A Duna House-t 1998-ban alapították családi vállalkozásként, és az évek során, 2003-tól kezdve Magyarország legismertebb ingatlanközvetítő franchise-hálózatává fejlődött.

A portfólióbővítési ambíciók érdekében az egyre inkább cégcsoporttá formálódó vállalatnál 2010-ben alkották meg a nemzetközi terjeszkedést célzó stratégiát, amelyben a Metrohouse lengyel ingatlanközvetítő hálózat 2016-os, majd az olaszországi HGroup (és a Credipass pénzügyi közvetítő brand) 2022-es felvásárlása jelentette a legfontosabb lépéseket.  

2025-re a DH Group már négy európai országban, összesen több mint 5 ezer fős hálózatokkal van jelen, és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált. Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfóliómixben is hangsúlyos változás történt: ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70 százaléka külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.

A névváltoztatás és a megújulás nem csupán vizuális frissítés, hanem stratégiai állásfoglalás. Cégcsoportként rég túlnőttünk a magyar Duna House branden, emellett pedig jelenleg is több almárkát üzemeltetünk, mint például a Credipass, a Metrohouse vagy a Primse.com. Mára már elsősorban nemzetközi pénzügyi csoport vagyunk, természetesen szem előtt tartva a potenciális szinergiákat. 

„A DH Group márkanév a Duna House-ra való tekintettel megtartja a DH betűket, hiszen abból nőhetett ki a teljes cégcsoportunk, azonban a változás azt is jelzi, hogy a nemzetközi nagykép már jóval túlmutat azon. Az elmúlt évek üzleti sikerei, a gondosan megtervezett akvizíciók és a pénzügyi közvetítői szegmensben elért látványos eredményeink megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk” – mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.

A cégcsoport üzleti és piaci kilátásai továbbra is a terveknek megfelelően alakulnak: az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok egyértelműen felívelő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon Start program katapultálta rekordszintre az ingatlan- és hitelpiaci keresletet – és hamarosan majd a tranzakció- és szerződésszámokat is. Ennek is köszönhetően a 2016 óta a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett cégcsoport részvényárfolyama az utóbbi hónapokban stabilan emelkedik.

A DH Group 2024-ben csúcsévet zárt, és 2025 első két negyedévében is rekordot rekordra halmozott. 

A 2029-ig felvázolt növekedési stratégiájában foglaltak szerint pedig az alábbi fő irányokat tartja, hogy új növekedési horizontok mentén biztosíthassa a fenntartható értékteremtést a befektetők és partnerek számára.

  • Megháromszorozza a core EBITDA-t (a 2024 éves 11 millió euróról 2029-re várhatóan 32,9 millió euróra),
  • Valamint 2-4 új európai piacra lép be, és 3-5 stratégiai akvizíciót hajt végre. A vezetőség jelenleg is több befektetési lehetőségről folytat aktív tárgyalásokat Európa szerte.

A DH Group mint brandnév megújítását követően a Duna House Holding Nyrt. hivatalos cégnévváltozására a november végi közgyűlésen, határozat formájában kerülhet majd sor – zárta közleményét a vállalatcsoport.

