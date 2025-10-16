Deviza
ingatlanpiac
lakhatás
Otthon Start Program
lakáspiac
ingatlan

Duna House: az Otthon Start mérsékelheti a drágulást a lakáspiacon

A Duna House szeptemberi keresletindexe 87 pontot ért el, ami az augusztusi rekord 110 ponthoz képest csökkenést jelez, de inkább a piac normalizálódását tükrözi, nem pedig teljes lehűlését. A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához.
VG
2025.10.16., 18:06

A Duna House legfrissebb, szeptemberi keresletindexe 87 pont, ami továbbra is magas aktivitást jelez, de már látványosan elmarad az augusztusi, rekordmagas, 110 pontos értéktől. Mindez nem a piac teljes lehűlését, hanem normalizálódását jelzi. Az ingatlanközvetítő elemzése szerint az Otthon Start program hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac.

LUS_IMG_4443 Duna House: az Otthon Start mérsékelheti a drágulást a lakáspiacon
Duna House: a mérséklődő keresletindex a piac normalizálódását jelzi / Fotó: Kallus György

A program erős ösztönzője marad a keresletnek, és az egyértelmű, a program hosszú távú fenntartását célzó kormányzati szándék higgadtabb tempót enged a piacnak. Az újabb vevők kevésbé érzik, hogy azonnali döntést kell hozniuk, ez pedig kiegyensúlyozottabb alkuhelyzeteket és stabilabb piaci mozgásokat eredményezhet a negyedik negyedévben és 2026 elején – ismertette Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese a közleményben.

A korrekció jelei a kínálati oldalon is megmutatkoznak: az új építésű lakások piacán a fejlesztői várakozások alapján a következő hónapokban érezhető kínálatbővülés indulhat. Az a jogszabályi változás, amely lehetővé teszi a 3 százalékos hitel felvételét a papíron létező, vagyis még építés előtt álló lakásokra is, új lendületet adhat a kisebb és nagyobb lakásprojektek elindításának is. 

Ez elsősorban az Otthon Start program feltételeinek megfelelő, középkategóriás lakások esetében hozhat jelentős élénkülést. A kínálat növekedése középtávon a vásárlóknak kedvezhet, mivel így több új építésű lakás jelenhet meg a piacon. Jelezték: a használtlakás-kínálat bővülését pedig a befektetői eladások is erősíthetik. 

A Duna House adatai szerint Budapesten már az összes eladás 37 százalékát teszik ki azok a tranzakciók, ahol a tulajdonosok a bérleti hozamok, vagyis az albérleti díjak várható és helyenként már most is látható csökkenése miatt értékesítik ingatlanjaikat. Ez a folyamat a kínálat bővülésén keresztül mérsékelheti az ingatlanár-növekedés ütemét is.

A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás, és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához. A Duna House mellett más szereplők is erre a következtetésre jutottak.

Az Otthon Start lelassította a fővárosi használt garzonlakások drágulási tempóját

A 30–50 négyzetméteres budapesti használt lakások árai az intenzív vevői roham ellenére sem szaladtak el a program kihirdetése óta az Ingatlan.com friss összeállítása szerint. Az ingatlanközvetítők által eladásra kínált, 30–50 négyzetméteres fővárosi használt lakások ára július és szeptember között 7,6 százalékkal nőtt.

A program szeptemberi indulása óta viszont mind a több ezer használt garzonlakást magában foglaló tulajdonosi, mind pedig a közvetítői kínálatban még tovább lassult a használt budapesti kislakások áremelkedési dinamikája: előbbieknél 1,5, utóbbiaknál 0,9 százalékot tett ki október közepéig.

Ennyi elsőlakás-vásárlót Magyarországon még nem láttak, az Otthon Start repülőrajtot vett

Szeptemberben rekordmagas szintre emelkedett az elsőlakás-vásárlók aránya Magyarországon. Az Otthon Start program bevezetése látványosan élénkítette a keresletet, ami a piaci bizalom erősödését is jelzi. A mérföldkő annak köszönhető, hogy a fiatalabb korosztály egyre nagyobb számban lép be a lakáspiacra a támogatási programok és a kedvező hitelfeltételek miatt.

4 perc
Deutsche Bank

Hidegzuhanyt kapott a brit gyógyszeripari óriás – váratlanul leminősítették őket a németek

Az elemzők szerint a gyógyszergyártó részvényei túlárazottak.
2 perc
Tisza Párt

Újabb pofon a nyugdíjasoknak: felháborító kijelentéseket tett a Tisza-közeli közgazdász – szerinte „elmebetegség” a Nők40

A 24.hu podcastjében a Nők40 programot a szakértő „elmebetegségnek” nevezte, és arról beszélt, hogy büntetni kellene azokat a nőket, akik a kedvezményes nyugdíjat igénybe veszik.
6 perc
Rheinmetall

Rácsapták a kínaiak a Rheinmetallra a csapda ajtaját, mire megy a német fegyveripar ritkaföldfémek nélkül?

Nem csak Amerikát fékezheti a kincset érő alapanyag exportkontrollja.

