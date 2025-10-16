Duna House: az Otthon Start mérsékelheti a drágulást a lakáspiacon

A Duna House legfrissebb, szeptemberi keresletindexe 87 pont, ami továbbra is magas aktivitást jelez, de már látványosan elmarad az augusztusi, rekordmagas, 110 pontos értéktől. Mindez nem a piac teljes lehűlését, hanem normalizálódását jelzi. Az ingatlanközvetítő elemzése szerint az Otthon Start program hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac.

Duna House: a mérséklődő keresletindex a piac normalizálódását jelzi / Fotó: Kallus György

A program erős ösztönzője marad a keresletnek, és az egyértelmű, a program hosszú távú fenntartását célzó kormányzati szándék higgadtabb tempót enged a piacnak. Az újabb vevők kevésbé érzik, hogy azonnali döntést kell hozniuk, ez pedig kiegyensúlyozottabb alkuhelyzeteket és stabilabb piaci mozgásokat eredményezhet a negyedik negyedévben és 2026 elején – ismertette Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese a közleményben.

A korrekció jelei a kínálati oldalon is megmutatkoznak: az új építésű lakások piacán a fejlesztői várakozások alapján a következő hónapokban érezhető kínálatbővülés indulhat. Az a jogszabályi változás, amely lehetővé teszi a 3 százalékos hitel felvételét a papíron létező, vagyis még építés előtt álló lakásokra is, új lendületet adhat a kisebb és nagyobb lakásprojektek elindításának is.

Ez elsősorban az Otthon Start program feltételeinek megfelelő, középkategóriás lakások esetében hozhat jelentős élénkülést. A kínálat növekedése középtávon a vásárlóknak kedvezhet, mivel így több új építésű lakás jelenhet meg a piacon. Jelezték: a használtlakás-kínálat bővülését pedig a befektetői eladások is erősíthetik.

A Duna House adatai szerint Budapesten már az összes eladás 37 százalékát teszik ki azok a tranzakciók, ahol a tulajdonosok a bérleti hozamok, vagyis az albérleti díjak várható és helyenként már most is látható csökkenése miatt értékesítik ingatlanjaikat. Ez a folyamat a kínálat bővülésén keresztül mérsékelheti az ingatlanár-növekedés ütemét is.

A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás, és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához. A Duna House mellett más szereplők is erre a következtetésre jutottak.