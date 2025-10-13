Tavaly 730 millió embernek még mindig a sötétség jutott

A kontinentális bontásban látható adatok alapján kijelenthető, hogy az elektromossághoz való hozzáférésben a Szaharától délre első régióban a legrosszabb a helyzet: a világon minden tíz olyan emberből, aki nem jut hozzá áramszolgáltatáshoz, vagy nincs egyéni megoldása az elektromos energiához való hozzáféréshez, nyolc ebben a térségben él – írja az Origo a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss jelentése kapcsán. Az IEA szerint az elektromossághoz való hozzáférésben 2020 óta – azaz a koronavírus-világjárvány első éve óta – nem történt jelentős változás, a 2025-re vonatkozó előzetes adatok pedig azt sugallják, hogy ebben a tendenciában egyelőre nem várható gyökeres változás.
A szervezet szerint a kérdésben fontos összetevő az, hogy az elektromossághoz való hozzáférésnek megvannak-e a jogszabályi, közigazgatási keretei. Az energiapolitikák elemzése alapján az IEA megállapította, hogy azoknak az embereknek a 60 százaléka, akiknek nincs hozzáférésük az elektromos energiához, olyan országokban él, ahol 2024-ben és 2025 elején új energetikai irányelveket és szabályozást vezettek be.
Globálisan az arányokat tekintve a szubszaharai régióban a legrosszabb a helyezet az elektromossághoz való hozzáférésben. Bár 2024-ben mintegy 6,8 millió új hozzáférést létesítettek a területen, 2 százalékkal többet, mint 2023-ban, ezeken a területeken a népesség olyan mértékben növekedett, hogy ez rontotta az új hozzáféréssel rendelkezők egyenlegét. Így mindössze 4 millióval csökkent azok száma, akik nem férnek hozzá az elektromossághoz.
A világ más részeire tekintve Ázsiában szinte teljes az elektromossághoz való hozzáférés, legalábbis a kontinens délkeleti térségét tekintve. Ázsia 2024-ben elérte a 98 százalékos hozzáférési arányt, a megmaradó hiány főként
A régió elektromos áramhoz való hozzáféréssel nem rendelkező népességének 83 százaléka ezekben az országokban él. A hozzáférés bővülése 2021 óta a lassulás jeleit mutatja, ötből négy ázsiai országban lassabban bővül a hozzáférés biztosítása, mint a koronavírus-járvány előtti időszakban.
Latin-Amerika szintén közel jutott ahhoz, hogy megvalósuljon az elektromos áramhoz való hozzáférés általános rendelkezésre állása: a népesség 98 százalékának megvolt a kapcsolódási lehetősége 2024-ben.
