A nagy technológiai vállalatok belépésével egyre élesedik a verseny a piacon, és a hagyományos telekommunikációs cégeknek választaniuk kell: vagy kiemelkedő ügyfélélményt (CX) nyújtanak, vagy elveszítik ügyfeleiket. Az életben maradáshoz új megoldásokat, például generatív mesterséges intelligenciát kell alkalmazniuk az ügyfélszolgálatokban. Az MI-alapú alkalmazások képesek leegyszerűsíteni a folyamatokat, optimalizálni az adatkezelést, növelni a munkatársak hatékonyságát, és mindezt úgy, hogy közben erősítik az ügyfélélményt és a lojalitást a kiélezett versenykörnyezetben. A Foundever friss iparági útmutatója szerint eljött az idő, hogy a távközlési cégek tudatosan új alapokra helyezzék működésüket a siker érdekében.

Mesterséges intelligencia, adatok és elégedett ügyfelek: a távközlés jövője / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A szolgáltatóknál rengeteg adat gyűlik össze az ügyfelekről, mégis alacsonyak az elégedettségi mutatóik. Ennek egyik oka, hogy sokan még mindig az ügyfélszolgálatra szűkítik a CX fogalmát, ahelyett, hogy vállalati szinten kezelnék a kérdést. Ahol hiányos a visszajelzés, nehézkes az adatokhoz való hozzáférés vagy ellentmondásosak az információk, ott az ügyfél is elégedetlen lesz. Please mind the gap – ne bújjunk el az adatok elől, a mesterséges intelligencia és az adatelemzés használatával a távközlési cégek pontosabb rálátást kaphatnak ügyfeleikről, és javíthatják az ügyfélélményt.

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia az ügyfélszolgálaton?

A technikai problémák (33%), a számlázás és befizetés (14%), az új lakásba költözés (13%), a szolgáltatásindítás (9%) és -lemondás (5%) a leggyakoribb okok, amiért az ügyfelek a szolgáltatójukhoz fordulnak. Legtöbbször technikai nehézségekre (30%), az alacsony színvonalú ügyfélszolgálatra (14%), a szolgáltatások lemondása körüli nehézségekre (13%), a magas díjakra (11%) és a félrevezető akciókra (6%) érkezik panasz.

A mesterséges intelligencia sokat segíthet a helyzeten azáltal, hogy javítja a szolgáltatás minőségét, csökkenti a várakozási időt, és könnyebbé teszi az információhoz való hozzáférést. Az automatikus megoldásokkal és a mindig elérhető támogatással a fogyasztók szinte bármikor önállóan intézhetik ügyeiket. Amennyiben az MI-t megfelelően integrálják a meglévő rendszerekbe, az hatékonyabb működést eredményez, de elengedhetetlen a CX-szakértők bevonása és a folyamatos optimalizálás is. Csak így tartható fent a megfelelő egyensúly az automatizáció és az emberi ügyféltámogatás között.