Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.33 -0.29% PLN/HUF90.03 -0.1% RON/HUF74.8 -0.12% CZK/HUF15.76 -0.15% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.33 -0.29% PLN/HUF90.03 -0.1% RON/HUF74.8 -0.12% CZK/HUF15.76 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,412.21 +0.88% MTELEKOM1,760 +0.11% MOL2,998 +2.94% OTP34,490 +0.81% RICHTER9,740 +0.05% OPUS529 -1.89% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,330.18 -0.71% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,357.94 +0.53% BUX110,412.21 +0.88% MTELEKOM1,760 +0.11% MOL2,998 +2.94% OTP34,490 +0.81% RICHTER9,740 +0.05% OPUS529 -1.89% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,330.18 -0.71% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,357.94 +0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ügyfélélmény

Mesterséges intelligencia, adatok és elégedett ügyfelek: a távközlés jövője?

A távközlési iparág a modern kapcsolattartás alapköve, amely világszerte 5,5 milliárd ember számára teszi lehetővé az online jelenlétet. Hálózataikon keresztül telefonálunk, videózunk, dolgozunk és szórakozunk nap mint nap. Az 5G, a dolgok internete (IoT) és a mesterséges intelligencia (MI) által felgyorsított technológiák térnyerésével azonban a szolgáltatóknak egyre nehezebb lépést tartani az ügyfelek növekvő elvárásaival.
Szerző képe
Jehoda Attila
Foundever, Senior Operations Manager
39 perce
Ügyfélélmény Ügyfélszolgálat Verseny Távközlés Munkatárs
Fotó: Shutterstock/Miha Creative

A nagy technológiai vállalatok belépésével egyre élesedik a verseny a piacon, és a hagyományos telekommunikációs cégeknek választaniuk kell: vagy kiemelkedő ügyfélélményt (CX) nyújtanak, vagy elveszítik ügyfeleiket. Az életben maradáshoz új megoldásokat, például generatív mesterséges intelligenciát kell alkalmazniuk az ügyfélszolgálatokban. Az MI-alapú alkalmazások képesek leegyszerűsíteni a folyamatokat, optimalizálni az adatkezelést, növelni a munkatársak hatékonyságát, és mindezt úgy, hogy közben erősítik az ügyfélélményt és a lojalitást a kiélezett versenykörnyezetben. A Foundever friss iparági útmutatója szerint eljött az idő, hogy a távközlési cégek tudatosan új alapokra helyezzék működésüket a siker érdekében.

mesterséges intelligencia, AI, MI, artifical intelligence, távközlés
Mesterséges intelligencia, adatok és elégedett ügyfelek: a távközlés jövője / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A szolgáltatóknál rengeteg adat gyűlik össze az ügyfelekről, mégis alacsonyak az elégedettségi mutatóik. Ennek egyik oka, hogy sokan még mindig az ügyfélszolgálatra szűkítik a CX fogalmát, ahelyett, hogy vállalati szinten kezelnék a kérdést. Ahol hiányos a visszajelzés, nehézkes az adatokhoz való hozzáférés vagy ellentmondásosak az információk, ott az ügyfél is elégedetlen lesz. Please mind the gap – ne bújjunk el az adatok elől, a mesterséges intelligencia és az adatelemzés használatával a távközlési cégek pontosabb rálátást kaphatnak ügyfeleikről, és javíthatják az ügyfélélményt.

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia az ügyfélszolgálaton? 

A technikai problémák (33%), a számlázás és befizetés (14%), az új lakásba költözés (13%), a szolgáltatásindítás (9%) és -lemondás (5%) a leggyakoribb okok, amiért az ügyfelek a szolgáltatójukhoz fordulnak. Legtöbbször technikai nehézségekre (30%), az alacsony színvonalú ügyfélszolgálatra (14%), a szolgáltatások lemondása körüli nehézségekre (13%), a magas díjakra (11%) és a félrevezető akciókra (6%) érkezik panasz.

A mesterséges intelligencia sokat segíthet a helyzeten azáltal, hogy javítja a szolgáltatás minőségét, csökkenti a várakozási időt, és könnyebbé teszi az információhoz való hozzáférést. Az automatikus megoldásokkal és a mindig elérhető támogatással a fogyasztók szinte bármikor önállóan intézhetik ügyeiket. Amennyiben az MI-t megfelelően integrálják a meglévő rendszerekbe, az hatékonyabb működést eredményez, de elengedhetetlen a CX-szakértők bevonása és a folyamatos optimalizálás is. Csak így tartható fent a megfelelő egyensúly az automatizáció és az emberi ügyféltámogatás között.

Nézzük az ügyfél szemszögéből 

Az iparági vezetők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a „customer journey”, vagyis az ügyfélút feltérképezésére – nem véletlenül, hiszen ez a módszer segíti a szolgáltatókat az ügyfélélmény javításában, ami növelheti a bevételt és jelentősen erősítheti a nyereségességet. Világosan megmutatja, miként lép kapcsolatba az ügyfél a céggel az első találkozástól kezdve a vásárláson át a terméktámogatásig. Az így nyert adatok alapján a szolgáltatók előre jelezhetik a várható igényeket, és személyre szabottabb ajánlatokat tehetnek. Ez nemcsak az ügyfélélményt javítja, de hosszú távon erősíti a lojalitást. Az MI és az analitika itt is kulcsfontosságú, hiszen a múltbeli viselkedési minták alapján ma már előre jelezhetők a még fel nem merült problémák.

mesterséges intelligencia, AI, MI, artifical intelligence
Az iparági vezetők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ügyfélút feltérképezésére / Fotó: VRVirus / Shutterstock

Boldog munkavállaló, elégedett ügyfél

Az ügyfélélmény fejlesztése nem képzelhető el elégedett munkatársak nélkül, hiszen a motivált munkavállalók várhatóan még jobb szolgáltatást nyújtanak. A munkahelyi jóllét kulcstényezői a világos kommunikáció, az elismerés, a fejlődési lehetőség, a jutalmazás és a munka-magánélet egyensúlya. A csapatmunka ösztönzése és a pozitív vállalati kultúra nemcsak a munkatársaknak, hanem az ügyfeleknek is kedvez. Kreatív megoldásokkal, például játékosított (gamification) motivációs rendszerekkel az ügyfélszolgálati munka is még élvezetesebbé tehető.

Az ügyfélélmény védelme

A kibertámadások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a távközlési infrastruktúrára. Az 5G, a 6G és az IoT terjedése pedig csak fokozza a kockázatokat. Ahogy a telekommunikációs cégek bővítik hálózataikat és szolgáltatásaikat, úgy az ügyféladatok védelmének is kiemelt feladattá kell válnia.

A súlyos veszteségekkel járó kibertámadások elkerüléséhez szigorú biztonsági intézkedéseket kell bevezetni. Az ügyfelek bizalmát úgy lehet megszerezni, ha a vállalat világos és átfogó adatvédelmi szabályokat alkalmaz, és nyíltan kommunikál arról, miként óvja meg ügyfelei adatait. Az adatbiztonságot a titkosítás, a rendszeres biztonsági auditok, valamint a többfaktoros azonosítás tudja garantálni. A dolgozók folyamatos képzése és a jogszabályi megfelelés is nélkülözhetetlen a fogyasztói bizalom megtartásához.

Szüntessük meg a kockázatokat

Az ügyfélélményben fellelhető hiányosságokat csak átfogó szemlélettel lehet megszüntetni, amelyben a technológia, az adatok és az emberek egyaránt szerepet kapnak. Az MI és az analitika lehetőséget ad a személyre szabott, gyors és hatékony támogatásra, de önmagában nem elég. Ugyanilyen fontos a dolgozók bevonása és a kiberbiztonság garantálása. Ha a munkatársak számára biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy kiváló szolgáltatás nyújtsanak, és azt, hogy az ügyfelek biztosak legyenek adataik védelmében, akkor kialakul a hosszú távú bizalom és lojalitás. A távközlési iparág jövőbeli sikere azon múlik, mennyire képes folyamatosan fejlődni, alkalmazkodni és az ügyfelet állítani minden döntés középpontjába.

A szerző további cikkei

Továbbiak
Jehoda Attila

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu