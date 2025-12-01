Kiderült, mi történne Oroszországgal a háború után – ez lesz az igazi fekete leves?

A fegyvergyártók még soha nem kerestek annyit, mint 2024-ben. A világ 100 legfontosabb fegyvergyártója a fegyverekből és katonai szolgáltatásokból származó bevételei tavaly összesen 679 milliárd dollár volt, ami inflációval kiigazítva 5,9 százalékos növekedés 2023-hoz képest, ami gyorsulást jelent – állapította meg a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) jelentése.

Oroszország három év alatt a teljes ipart a háború szolgálatába állította, ami miatt a Nyugat hadiipara is rekordot dönt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A listán szereplő 100 vállalat közül 39 amerikai, ami messze a legnagyobb arány. Ez a 39 vállalat adja a globális fegyvereladások bevételeinek csaknem a felét. Növekedésük azonban viszonylag mérsékelt, 3,8 százalék. Ezzel szemben a 26 európai vállalat (Oroszország nélkül) együttvéve 13 százalékos bevételnövekedést ért el.

Oroszország háborús gazdasága dübörög és húzza magával a globális fegyveripart

Az orosz fegyvergyártók is jelentős növekedést mutattak fel. Míg az exportbevételek a szankciók miatt visszaestek, a hazai kereslet drasztikus növekedése bőségesen ellensúlyozta azt.

Oroszország teljesen átalakította prioritásait. A termelés az elmúlt három évben egy háborús gazdaság igényeihez igazodott. Minden erőforrást a háború szolgálatába állítottak

– mutatott rá Tian.

A SIPRI szerint Oroszország 2022 és 2024 között 420 százalékkal növelte a 152 mm-es tüzérségi lőszerek gyártását: 250 000 darabról 1,3 millióra.

A szankciók miatt az orosz hadiipar hiányt szenved egyes külföldi alkatrészekből, különösen a repülőgépek elektronikájához szükséges cikkekből. Ám az a várakozás, hogy emiatt az orosz gazdaság összeomlik, tévesnek bizonyult. „Az ország sokkal rosszabb helyzetben van annál, mintha nem támadta volna meg Ukrajnát – mert akkor nem lennének szankciók –, de a gazdaság meglepően ellenállónak bizonyult.”

Tian szerint

a gazdaság átalakulása olyan mély, hogy ha tartós béke születne Ukrajnában, Oroszországnak akkor is nehéz lenne visszatérnie a nem háborús gazdasághoz.

A német vállalatok különösen sikeresek voltak, a bevételeik 36 százalékkal nőttek. „Ez szinte teljes mértékben Oroszország ukrajnai inváziójához köthető. Megnőtt a kereslet a német hadsereg részéről, hogy pótolja a Németország által Ukrajnának nyújtott katonai segítségként átadott eszközöket, de azért is, hogy bővítse a saját készleteit” – mondta Nan Tian, a SIPRI kutatója és a jelentés egyik szerzője a DW-nek.