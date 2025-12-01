Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.66 -0.45% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.13% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.66 -0.45% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fegyverkezés
fegyvergyártó
háború
Rheinmetall AG
védelmi ipar
orosz-ukrán háború
Oroszország
hadiipar
ukrajnai háború

Kiderült, mi történne Oroszországgal a háború után – ez lesz az igazi fekete leves?

A szankciók ellenére dübörög az orosz háborús gazdaság. Oroszország három év alatt a teljes ipart a háború szolgálatába állította, a lőszergyártás több mint négyszeresére nőtt, és a belső megrendelések bőven ellensúlyozta az export visszaesését. Az orosz gazdaság átalakulása olyan mély, hogy ha tartós béke születne Ukrajnában, akkor is nehéz lenne visszatérnie a békebeli, normál működéshez.
Németh Anita
2025.12.01., 20:15

A fegyvergyártók még soha nem kerestek annyit, mint 2024-ben. A világ 100 legfontosabb fegyvergyártója a fegyverekből és katonai szolgáltatásokból származó bevételei tavaly összesen 679 milliárd dollár volt, ami inflációval kiigazítva 5,9 százalékos növekedés 2023-hoz képest, ami gyorsulást jelent – állapította meg a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) jelentése.

Rheinmetall oroszország
Oroszország három év alatt a teljes ipart a háború szolgálatába állította, ami miatt a Nyugat hadiipara is rekordot dönt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A listán szereplő 100 vállalat közül 39 amerikai, ami messze a legnagyobb arány. Ez a 39 vállalat adja a globális fegyvereladások bevételeinek csaknem a felét. Növekedésük azonban viszonylag mérsékelt, 3,8 százalék. Ezzel szemben a 26 európai vállalat (Oroszország nélkül) együttvéve 13 százalékos bevételnövekedést ért el.

Oroszország háborús gazdasága dübörög és húzza magával a globális fegyveripart

Az orosz fegyvergyártók is jelentős növekedést mutattak fel. Míg az exportbevételek a szankciók miatt visszaestek, a hazai kereslet drasztikus növekedése bőségesen ellensúlyozta azt.

Oroszország teljesen átalakította prioritásait. A termelés az elmúlt három évben egy háborús gazdaság igényeihez igazodott. Minden erőforrást a háború szolgálatába állítottak

– mutatott rá Tian.

A SIPRI szerint Oroszország 2022 és 2024 között 420 százalékkal növelte a 152 mm-es tüzérségi lőszerek gyártását: 250 000 darabról 1,3 millióra.

A szankciók miatt az orosz hadiipar hiányt szenved egyes külföldi alkatrészekből, különösen a repülőgépek elektronikájához szükséges cikkekből. Ám az a várakozás, hogy emiatt az orosz gazdaság összeomlik, tévesnek bizonyult. „Az ország sokkal rosszabb helyzetben van annál, mintha nem támadta volna meg Ukrajnát – mert akkor nem lennének szankciók –, de a gazdaság meglepően ellenállónak bizonyult.”

Tian szerint 

a gazdaság átalakulása olyan mély, hogy ha tartós béke születne Ukrajnában, Oroszországnak akkor is nehéz lenne visszatérnie a nem háborús gazdasághoz.

A német vállalatok különösen sikeresek voltak, a bevételeik 36 százalékkal nőttek. „Ez szinte teljes mértékben Oroszország ukrajnai inváziójához köthető. Megnőtt a kereslet a német hadsereg részéről, hogy pótolja a Németország által Ukrajnának nyújtott katonai segítségként átadott eszközöket, de azért is, hogy bővítse a saját készleteit” – mondta Nan Tian, a SIPRI kutatója és a jelentés egyik szerzője a DW-nek.

Ázsia az egyetlen régió, ahol a bevételek csökkentek 2023-hoz képest. A visszaesés főként a kínai vállalatokat érintette, bevételeik 10 százalékkal estek vissza, ami mérték sehol máshol nem volt tapasztalható. A szakértő szerint „Kínában a bevételcsökkenés okai a fegyvergyártó vállalatokat érintő, nagyszabású korrupciós botrányok” voltak, amik miatt megrendeléseket töröltek vagy elhalasztottak.

A Közel-Keleten működő vállalatok 14 százalékos növekedést értek el.

A SIPRI szerint a világ öt legnagyobb fegyvergyártója

  1. a Lockheed Martin (F–35 vadászgépek),
  2. az RTX (korábban Raytheon Technologies – repülőgép-hajtóművek és drónok),
  3. a Northrop Grumman (hosszú hatótávolságú rakéták),
  4. a BAE Systems és
  5. a General Dynamics (nukleáris tengeralattjárók és irányított rakéták).

A brit BAE Systems kivételével mindegyik amerikai. 2017 óta most először fordul elő, hogy az öt legnagyobb fegyvergyártó között nem csak amerikai vállalat szerepel.

A Rheinmetall nem kispályázik

A Rheinmetall 47 százalékkal növelte bevételeit tankokkal, páncélozott járművekkel és lőszerrel, de így is csak a 20. legnagyobb hadiipari vállalat a világon.

A düsseldorfi székhelyű védelmi beszállító jelenleg is tele van megrendelésekkel. Sőt, a cég szintet lépne és 2030-ra körülbelül 50 milliárd eurós bevételt kíván elérni, 20 százalék feletti üzemi haszonkulccsal – számolt be lapuk korábban.

A jövőre várható németországi megrendelésekkel a vállalat évente körülbelül ezer Boxer gyártására növeli a termelést. A Lynx páncélozott harci járműveket elsősorban Olaszország és Ukrajna vásárolhatja, de az is tény, hogy csaknem 300 Lynx vásárlásáról szóló szerződést írtak alá Romániával novemberben. 

A vállalat nemrégiben nyitotta meg Európa legnagyobb lőszergyárát Németországban, és a tervek szerint a jövő év harmadik negyedévében megkezdi ott a rakétahajtóművek gyártását is.

Dél-Korea a világ új fegyvergyártó-hatalma: sorban állnak a haditechnikájáért

A négy legnagyobb dél-koreai védelmi cég – a Hanwha, a Hyundai Rotem, a Korea Aerospace Industries (KAI) és a LIG Nex1 – idén rekordbevételt érhet el, elsősorban a már megkötött hatalmas szerződések teljesítéséből. Az elmúlt években Lengyelország, Ausztrália és több közel-keleti ország is milliárdos nagyságrendű szerződéseket kötött Szöullal.

Dél-Korea fegyverexportja 2024-ben 9,5 milliárd dollárra csökkent, ami 30 százalékos visszaesés a 2023-as 13,5 milliárd dolláros rekordhoz képest. Ezzel az eredménnyel az ország a saját maga által kitűzött 20 milliárd dolláros kormányzati célnak még a felét sem érte el. Ez már a második egymást követő év, amikor csökken a kivitel a 2022-es 17,3 milliárd dolláros csúcs után.

A szakértők azonban egyöntetűen átmeneti korrekciónak tekintik a visszaesést, nem strukturális válságnak. A dél-koreai védelmi ipar ugyanis továbbra is rendkívül erős: a saját hadsereg eszközeinek mintegy 70 százalékát már hazai fejlesztésű és gyártású rendszerek alkotják, miközben Szöul a világ egyik legnagyobb fegyverexportőre maradt.

Az elemzők úgy látják, hogy a dél-koreai haditechnika továbbra is vonzó marad azoknak az országoknak, amelyek gyorsan és költséghatékonyan szeretnének korszerű fegyvereket beszerezni.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12454 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Tisza Párt

Orbán Viktor ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, másfél évig a miniszterelnöknek dolgozott: "Emberek közé nem szabad engedni" – videó

Egy hete szivárgott ki a Tisza Párt megszorítócsomagja.
6 perc
fegyvergyártó

Kiderült, mi történne Oroszországgal a háború után – ez lesz az igazi fekete leves?

A szankciók ellenére dübörög az orosz háborús gazdaság – még.
3 perc
Rheinmetall

Ha van a békekötésnél is nagyobb veszély, a Rheinmetallt az fenyegeti – avagy a fegyvervagyon ára

Estek a részvényárak, de ne kezdjük el nagyon sajnálni a fegyvergyártókat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu