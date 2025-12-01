Az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult Európa szociális térképe: miközben számos keleti és déli tagállam látványos javulást ért el a szegénység visszaszorításában, addig néhány nyugat-európai ország – köztük Franciaország – épp az ellenkező irányba haladt. Az Eurostat friss adatai alapján ma már jól kirajzolódik az a kettős trend, mely az Európai Unió egészének szegénységi mutatóit meghatározza. Ezek Európa legszegényebb államai.

Hivatalos lista: ezek Európa legszegényebb államai: elképesztő, mi történt Magyarországon – a Nyugat nem hisz a szemének / Fotó: Shadow of light

A kontinens egészét tekintve az EU-ban élők 17,4 százaléka küzd súlyos nehézségekkel a mindennapi megélhetés terén. Ez még mindig csaknem minden ötödik európait érint, ugyanakkor enyhe javulást mutat a 2023-as, 19,1 százalékos arányhoz képest. Az elmúlt tíz évre visszatekintve még szembetűnőbb a pozitív változás: 2015-ben még 27,1 százalék volt azoknak az aránya, akik gondban voltak a hó végi kiadásokkal.

A javulás azonban korántsem egységes, sőt, néhány ország adatai kifejezetten romlottak.

Franciaország az egyik legszembetűnőbb példa: 2014 óta csaknem 2 százalékponttal nőtt azok aránya, akik „nehézségekkel” vagy „komoly nehézségekkel” próbálják fedezni mindennapi kiadásaikat. A szociális problémák növekedése több tényezőre vezethető vissza, köztük a magas inflációra, a stagnáló reálbérekre és az elszálló lakhatási költségekre, melyek egyre több társadalmi réteget nyomnak meg Franciaországban.

A helyzet a kontinens északi részén is romlott:

Dánia (+2,4 százalék),

Finnország (+2 százalék),

Svédország (+2,8 százalék)

és az EU-n kívüli Norvégia (+4,7 százalék) egyaránt növekvő szegénységi rátákat jelentett az elmúlt tíz évben.

Ez meglepő fordulat, hiszen az északi jóléti modellek hagyományosan a társadalmi biztonság mintaképeinek számítanak. A háttérben demográfiai feszültségek, bevándorlással kapcsolatos integrációs nehézségek, valamint a gazdaság lassulása állhat.

Magyarország is komoly változáson ment keresztül

Ezzel szemben több kelet- és dél-európai ország nagyon komoly előrelépést tett:

Ciprus –38 százalékos,

Horvátország 34,6 százalékos,

Magyarország 26,8 százalékos ,

, Bulgária 26,5 százalékos,

Románia pedig 21,8 százalékos csökkenést ért el tíz év alatt a szegénységi rátában.

Ezek az adatok nagyban köszönhetők a gyors béremelkedésnek, az uniós felzárkóztatási forrásoknak, valamint a foglalkoztatás bővülésének.