Annyiba kerül az M1-es autópálya átépítése, hogy máris megérezte az egész magyar gazdaság: brutális összegre derült fény

Főként az elindult M1-es autópálya-bővítése miatt nőtt a megkezdett építőipari kivitelezések értéke 2025 harmadik negyedévében – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

Az M1-es autópálya felpörgette az építőipari Aktivitás-Kezdést / Fotó: Shutterstock

A július és szeptember között építési fázisba lépő projektek összege folyó áron meghaladta az 1000 milliárd forintot,

ami az elmúlt tíz év második legmagasabb szintjét jelentette. Az Aktivitás-Kezdés nagyjából 60 százalékát kitevő autópálya-bővítés nélkül nézve ugyanakkor már jóval szerényebb számok jellemzik az építőipart.

Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint, a harmadik negyedévben 400 milliárd forint körül alakult a megkezdett magasépítési beruházások értéke, ami nagyjából megegyezett az április és június között elindított kivitelezések összegével, de továbbra is szerénynek mondható az elmúlt évek egyes negyedéveit nézve.

Bár jelentősen csökkent, továbbra is magas szinten maradt az Aktivitás-Kezdés a társasházi lakásépítéseknél, a nem-lakáscélú magasépítéseknél ugyanakkor fordított a helyzet, bár július és szeptember között némileg magához tért a szektor az előző negyedéves mélyponthoz képest, továbbra is alacsony összegben léptek kivitelezési fázisba projektek.

A korábban már említett M1-es autópálya bővítés (M0-Concó pihenőhely) miatt jelentős kiugrás látszott 2025 harmadik negyedévében a mélyépítési Aktivitás-Kezdésben. Az útépítéseken kívül azonban a többi mélyépítési szegmensben mérsékelt volt az elindult kivitelezések összege.

Az ipari épületek és raktárak szegmens helyzete a 2022-2024 közötti időszakban alakult a legkedvezőbben, amikor évente 700 és 1000 milliárd forint közötti értékben indultak el kivitelezések. Ekkor kezdődött el például a BMW több üzemének építése Debrecen környékén, vagy a Mercedes-Benz fejlesztései Kecskeméten, illetve több akkumulátorgyár-beruházás is.

Az említett időszakhoz képest az idei évet már visszaesés jellemezte, a második és harmadik negyedévben a három hónap alatt elindult építkezések értéke 2021 óta a legalacsonyabbnak számított.

Összességében 2025 első 9 hónapjában az ipari épületek és raktárak szegmensben az Aktivitás-Kezdés 400 milliárd forint körül alakult, ami a tavalyi év azonos időszakitól 37 százalékkal, míg a 2022-2023-as értékektől 29-39 százalékkal maradt el, de a 2021-es szinthez képest is 20 százalékos csökkenést jelentett.