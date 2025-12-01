Lázár János bejelentette, hogy orrvérzésig tolják, aztán felfedett egy döbbenetes számot
A tiszavasvári Lázárinfó ezúttal kifejezetten erős fejlesztési és infrastrukturális hangsúlyt kapott, ahol Lázár János részletesen ismertette azokat a beruházásokat, melyek közvetlenül érintik a várost és a térséget. A miniszter több olyan projektet is bejelentett, melyek a következő évek meghatározó gazdasági és életminőségbeli változásait alapozzák meg Tiszavasváriban és a környező településeken.
Jelentős út- és vasútfejlesztések indulnak a térségben
A fórum egyik legfontosabb bejelentése a közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódott. A miniszter közölte, hogy összesen 22 kilométernyi út újul meg a választókerületben, ezen belül 7 kilométert Tiszavasvári és Tiszalök között már meg is kezdtek felújítani.
A cél a térségi mozgástér javítása és a közlekedési idők érdemi csökkentése, ami a helyi vállalkozásoknak és a munkavállalóknak is közvetlen előnyt jelent.
Tiszavasvári számára stratégiai kérdés a Debrecen felé történő gyorsabb elérés. A miniszter szerint a település kezdeményezte, hogy a Debrecen környéki vasútfejlesztésekhez kapcsolódva vizsgálják meg a Tiszavasvári-Tiszalök vonal vasúti pályájának felújítását, mely hosszú távon javíthatná a régió vasúti kapcsolatait.
A vasút korszerűsítése összetett feladat, ezért rövidebb távon az autóbuszos közlekedés fejlesztését tartják a leggyorsabb megoldásnak, mely jelenleg 403 járművel működik a térségben.
Új tanuszoda is épül
A kormányhatározat alapján tanuszoda épül Tiszavasváriban, mely egy 25 méteres medencével, összesen mintegy 1200 m² alapterülettel készül majd el. A cél, hogy minden helyi gyermek térítésmentesen megtanulhasson úszni, és a város sport- és szabadidős infrastruktúrája erősödjön. A projekt tervezése már elindult.
A település egyik legjelentősebb műemléki épülete, a jelenleg rossz állapotú Dezsőfi-kastély is napirendre került.
A polgármester kérésére a miniszter bejelentette, hogy 1 milliárd forintot biztosítanak a kastély tetőszerkezetének megújítására, mely a felújítás első fontos lépése lesz. A cél az épület állagmegóvása és hosszú távú kulturális, turisztikai hasznosítása.
Turizmusfejlesztés: újra napirenden a tiszavasvári szálloda ügye
A helyi lakosság által többször felvetett kérdésként előkerült az évek óta tervezett 50 szobás tiszavasvári szálloda sorsa is, mely összekapcsolódna a település kiemelkedően jó minőségű gyógyvizére épülő stranddal. A miniszter elismerte, hogy a beruházás korábban visszavonásra került, ugyanakkor megerősítette: a város továbbra is számíthat kormányzati támogatásra a turisztikai fejlesztések előmozdításához.
A fejlesztések ismertetése mellett Lázár János kiemelte a térség gazdasági fejlődését:
- 2010 óta Szabolcsban 60 ezerrel több ember dolgozik, ma már mintegy 240 ezer munkavállaló.
- A megye GDP-je 860 milliárd forintról 3000 milliárd forintra nőtt az elmúlt években.
- A növekvő jövedelmeket jelzi, hogy Tiszavasváriban 2010-ben ezer emberre 222 autó jutott, ma már 320, míg Nyíregyházán ez a szám közel 500.
Ez a fejlődés a térség megtartóerejét növeli, és megerősíti, hogy a helyi infrastrukturális beruházások a gazdasági teljesítmény további javítását szolgálják.
Már ezer kérdés hangozott el a Lázárinfókon
A tiszavasvári látogatás egy fontos pillanattal zárult: elhangzott a Lázárinfók történetének ezredik kérdése, mely valóságos mérföldkövének tekinthető. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez nem pusztán egy szám, hanem azt mutatja, hogy a lakossági fórumok valódi párbeszédre épülnek, és az embereknek van igényük arra, hogy közvetlenül tegyenek fel kérdéseket a fejlesztésekről, az infrastruktúráról és a helyi életminőséget érintő ügyekről.
Lázár János a fórumon jelezte, hogy a Lázárinfót a jövőben is nyitott, közvetlen lakossági párbeszédre épülő rendezvénysorozatként kívánja folytatni, amelyet több vidéki helyszínre is elvisz.
Azt tervezem, hogy január 15-től Lázárinfó lesz orrvérzésig
– zárta az eseményt a miniszter.
Miniszterelnöki ambíciókról is beszélt Lázár János
A Lázárinfón többek között arról is beszélt a miniszter, hogy hajlandó lenne-e átvenni Orbán Viktortól a miniszterelnöki pozíciót. Az egyik kérdező véletlenül „miniszterelnök úrnak” szólította Lázár Jánost, amin a miniszter is jót derült, de utána komolyan nyilatkozott a kérdésben. „Annyit mondják, hogy bajba kerülök. Így is állandóan üldöznek, és mondják, hogy milyen ambícióim vannak” – mondta a miniszter. Azzal folytatta, hogy nemrég elkísérte Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnökhöz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is.
Ha eddig nem lett volna bizonyosságom abban, hogy ez a világ egyik legnehezebb melója, amit Orbán Viktor csinál, akkor most a saját szememmel láthattam és hallhattam, abban a kétszer négy órában, hogy a világ két legfontosabb vezetőjével megvitatja ennek a tízmillió fős országnak a sorsát. Ez egy olyan meló, amire az ember, hogy ha megjön az esze és benő a feje lágya, akkor már nem vágyik annyira. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy Orbán Viktor csinálja! Én oldalról segítem, és jelentősen visszavettem az ambícióimból
– fejtette ki Lázár János. „Biztost a bizonytalanra lecserélni, az ország biztonságát a káoszért föladni, hatszor meggondolnám. Még akkor is, hogy a Fidesz nem hibátlan. Orbán Viktor sem hibátlan. Jézus volt utoljára hibátlan” – zárta a gondolatmenetet a miniszter.