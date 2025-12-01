Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.15% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
sportág
multifunkciós
beruházás
sportcsarnok

Hatalmas beruházás indul egy fővároshoz közeli egyetemen

Multifunkcionális létesítménnyé alakítják át a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői sportcsarnokát, amely ennek köszönhetően alkalmassá válik különböző sportágak edzéseinek megtartására, de lehetőséget kínál majd kulturális és közéleti felhasználásra is.
Világgazdaság
2025.12.01, 19:43

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) ajánlattételi felhívása a Gödöllő, Páter Károly utca 1. szám alatti sportcsarnokának bővítéses felújítására, amelynek célja egy multifunkciós, elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas sportlétesítmény kialakítása – adta hírül az Origo.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Megújul a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői sportcsarnoka / Fotó: uni-mate.hu

Ilyen lesz a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megújuló sportcsarnoka

A multifunkcionális kialakításnak köszönhetően a tervezett épület alkalmassá válik atlétikai sportágak edzéseinek, továbbá egyéb sportágak, így csapatsport jellegű labdajátékok, asztalitenisz, judo, valamint testnevelésórák megtartására, de lehetőség nyílik majd kulturális és közéleti felhasználásra is. 

A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként, acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint lapostetővel. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magában. 

A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete 3112,17 négyzetméter, a bővítéses felújítást követően ez 4635,83 négyzetméterre növekszik. 

A létesítmény a kivitelezés alatt is folyamatosan üzemel majd. Az átalakítás során elvárás a BREEAM zöld épületminősítés eléréséhez szükséges követelmények teljesítése. A sportcsarnok fejlesztéséről itt olvashat további információkat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu