Legalább 70 milliárd dollárt kell fordítani Gáza újjáépítésére

A tűzszüneti megállapodás és a béketerv aláírása kulcsfontosságú lépés a világ egyik legsúlyosabb fegyveres konfliktusának lezárásában, melynek kiváltó oka a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael ellen két évvel ezelőtt indított támadása volt. A humanitárius katasztrófával járó, a résztvevőknek és még az Izrael szövetségesének számító Egyesült Államoknak is óriási összegekbe kerülő háború után, a béke idejében megkezdődhet az újjáépítés. Azt ugyanakkor még nem tudni, pontosan milyen tartalommal valósulhat meg a Gázai övezet felvirágoztatása, csak annyi bizonyos, hogy drága lesz

Hetvenmilliárd dollárt kellhet elkölteni a Gázai övezetre

A lap összeállításában arról ír, hogy a békecsúcs után – erről az ENSZ Fejlesztési Programjának munkatársa tájékoztatott – több ország jelezte, hogy részt vállalna a gázai újjáépítésben. Az európai és az Öböl-menti országok mellett az Egyesült Államoknak juthat ebből oroszlánrész. A költség várhatóan eléri majd a 70 milliárd dollárt, a legszükségesebb feladatokat három éven belül kellene megoldani, hogy utána elkezdődhessen a hosszabb távra szóló fejlesztések kivitelezése.

Annak részletező áttekintésére, hogy mely területeken milyen ráfordítási összegekkel kell számolni, a Világbank, az EU, valamint az ENSZ közös, még februárban kiadott „Gázai övezet és Ciszjordánia Kárfelmerési Gyorjelentésére” (IRDNA) lehet támaszkodni. Bár azóta a mostanáig eltelt időszakban a helyzet súlyosbodott az övezetben, ennek alapján számba lehet venni, hogy egyes területeken mekkora összegű ráfordításra lehet szükség.

Több jelentés szerint a lakhatás továbbra is a legsúlyosabb helyzetű szektor Gázában. Az IRDNA ​​közlése szerint a lakóépületek újjáépítésére 15,2 milliárd dollárt, azaz a teljes költség 30 százalékát kell előirányozni, ez teszi ki a ráfordítási összegek legnagyobb arányát. Három éven belül a lakhatási igények gyors kiszolgálására legalább 3,7 milliárd dollárt kell költeni, egyszerűbb hajlékok biztosításával, ezt követően pedig megkezdődhet a lakásszektor hosszabb távra szóló rendbehozatala. A jelentés szerint közép- és hosszú távon a legfontosabb a lerombolt házak újjáépítése 11,4 milliárd dollárból. A háború a károk 53 százalékát ebben a szektorban okozta.

A háború két éve miatt a gázai gyerekek „elveszett generációjáról” beszélnek. Nagy szükség lenne az oktatás helyreállítására érdekükben, ennek költségeit 3,8 milliárd dollárra teszi a szervezet. Ebből rövid távon 2,6 milliárd dollárt kellene elkölteni ahhoz, hogy a gyerekek tanítása folytatódhasson például előregyártott épületekben, konténeriskolákban. A költségek egy részét pszichés segítségnyújtásra kell fordítani.

Gázában nagy károkat szenvedett el az energiaszektor is. Rövid tábon 365 millió dollárt kellene elkölteni arra, hogy biztosítani lehessen az övezetet kiszolgáló áramfejlesztők és generátorok napi mintegy 320 ezer literes üzemanyag-szükségletét. Energiára pedig azonnali nagy szükség van az ivóvízellátás, valamint a helyi élelmiszer-termelés beindításához.

