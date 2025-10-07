Izraeli háború a Hamász ellen: két év alatt tízezrek halála árán csak a békekötés reményéig jutottak

A Közel-Keleten 1948 óta többször söpörtek át pusztító háborúk, Izrael állam és a palesztinok modern történetében azonban a legvéresebb már bizonyosan a 2023. október 7-én kezdődött konfliktus. Az áldozatok számát hetvenezerre becslik, amikor két évvel a kirobbanás után Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére békekötési tárgyalások kezdődtek. Több néven ismerik: izraeli háború, háború a Hamász ellen – mert e szervezet gyilkos támadása váltotta ki –, gázai háború, mert ezután főleg a palesztinok lakta, romhalmazzá lőtt Gázai övezetben zajlott, vagy izraeli hivatalos nevén: Vaskardok hadművelet. A konfliktusba belekeveredett Irán, Libanon és Jemen is. Nagy közel-keleti háborúvá nem szélesedett, de politikai rengéseket és erőszakot váltott ki számos nyugati államban is.

Izraeli háború kezdete: nem itt indult, de a Hamász elleni háború két éve alig hagyott valamit Gáza városából / Fotó: Anadolu via AFP

Az izraeli háború státusza két évvel a kirobbanása után

A harcok beszüntetéséhez Donald Trump amerikai elnök béketerve vitt közelebb, amelyre elvben mindkét háborús fél nyitottnak mutatkozott, de a háború kirobbanásának második évfordulója békekötést még nem hozott.

A Hamász arra törekszik, hogy biztosítson egy „tisztességes túszcserét” az Izraellel kötendő megállapodás részeként, amely véget vetne a Gázát tönkretevő és a Közel-Kelet nagy részét destabilizáló, két éve tartó háborúnak – jelentette ezen a napon a Bloomberg.

A palesztin militáns csoport tárgyalódelegációja Egyiptomban „minden akadályt el kíván hárítani” a megállapodás előtt – mondta a jelentés szerint Favzi Barum, a Hamász szóvivője egy televíziós beszédben, amelyet a katari székhelyű al-Dzsazira sugárzott kedden. „Elsődleges cél a tartós tűzszünet és az izraeli csapatok teljes kivonása Gázából” – tette hozzá.

Izraeli háború a Hamász ellen: ilyen sok áldozat még nem volt Izrael létrejötte óta

A 2023 őszén indult konfliktust kontextusba helyezve: ilyen véres háborúja a modern Izraelnek még nem volt. Az áldozatok száma csak becsülhető, és pontos számok nem állnak rendelkezésre a korábbi összecsapások esetében sem, de ismereteink szerint körülbelül a következők a számok és arányok a legnagyobb konfliktusokban: