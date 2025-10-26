„Azt hiszem, meg fogunk állapodni Brazíliával. Nagyon jól kijövünk egymással” – mondta Donald Trump amerikai elnök Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel folytatott kétoldalú találkozóján, írja a CNN. Trump jelenleg az ASEAN-csúcstalálkozón tartózkodik Kuala Lumpurban, ahol órákkal korábban bejelentette a Kambodzsa és Thaiföld közötti békemegállapodást.

Látványosan megbocsátott Trump a brazil Lulának / Fotó: AFP

Trump látványosan kibékült Lulával

Trump két hónapon belül másodszor találkozott Lula elnökkel, aminek oka a két ország között létrejövő kereskedelmi megállapodás.

Nagyon tiszteljük az elnöküket, mint tudják, nagyon tiszteljük Brazíliát. Valószínűleg kidolgozunk néhány megállapodást. Hagyom, hogy ezek a srácok megoldják, de azt hiszem, ki fogunk dolgozni néhány megállapodást

– mondta Trump vasárnap, Scott Bessent pénzügyminiszterre és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselőre mutatva.

A találkozó enyhülést jelez a kapcsolatokban az USA és Brazília között az év elején kialakult súlyos szakadást követően. Trump augusztus 1-jén hatalmas, 50 százalékos vámot vetett ki Brazíliára, miután korábban azzal fenyegetőzött, hogy vámokat vet ki, ha Brazília nem fejezi be a jobboldali volt elnöke és Trump szövetségese, Jair Bolsonaro elleni pert.

Bolsonarót ezt követően puccstervezésért ítélték el, és több mint 27 év börtönbüntetésre ítélték.

Trump vasárnap azt mondta, hogy „rosszul érzi magát” a Bolsonaróval történtek miatt, de amikor megkérdezték, hogy megbeszéli-e az ügyet Lulával, Trump egy riporternek azt mondta, hogy „ez nem az ő dolga”.

Újabb konfliktust zárt le Trump

Donald Trump elnök vasárnap Malajziában, a délkelet-ázsiai országok csúcstalálkozóján csatlakozott a Kambodzsa és Thaiföld közötti békemegállapodás aláírásához.

Hun Manet kambodzsai és Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök, Trump és Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök mellett egy színpadi ünnepségen írták alá a megállapodást, amelynek hátterében az Egyesült Államok pecsétje és a „békét szállítunk” felirat díszelgett.

A két ország közötti határfeszültség júliusban ötnapos konfliktussá fajult, amelyben több tucat civil halt meg, és több százezer ember elhagyni kényszerült a lakóhelyét.

Trumpnak tulajdonították a konfliktus megoldását. A Malajziában közvetített kezdeti tűzszünetet július 28-án írták alá, miután az Egyesült Államok elnöke mindkét fél vezetőivel telefonhívásokat folytatott, és figyelmeztette mindkettőjüket, hogy egyikkel sem köt kereskedelmi megállapodásokat, ha a konfliktus folytatódik.