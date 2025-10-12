Bill Gates támogatja a céget, amely tehéntej nélkül állít elő vajat

Az amerikai Savor egy 2022 márciusában alapított San José-i székhelyű élelmiszeripari startup, amely szénből, állati és növényi eredetű alapanyagok felhasználása nélkül állít elő főzőzsírokat, például vajat, pálmaolajat és kakaótermékeket, és szeretnék minél jobban megközelíteni az eredeti termékek ízét és állagát – számol be az Origo. A Savor laboratóriumi vajreprodukciója jelentős eredmény, mert kémiailag közelebb áll a tehénvajhoz, mint bármelyik vegán alternatíva a piacon, állítják a cég társalapítói, Kathleen Alexander és Ian McKay.

Az amerikai Savor startup szénből, állati és növényi eredetű alapanyagok felhasználása nélkül állít elő főzőzsírokat, pé ldául vajat / Fotó: Unsplash

Bill Gates támogatja a Savort

A startup 33 millió dolláros finanszírozást kapott a Microsoft milliárdos társalapítója, Bill Gates által jegyzett Breakthrough Energy Ventures nevű vállalkozástól és a Synthesis Capital élelmiszeripari technológiai befektető cégtől. McKay és Alexander célja nem az, hogy teljesen helyettesítsék a tehéntejet vagy az avokádóolajat, hanem egy újabb lehetőséget kívánnak teremteni az agrárgazdálkodók, szakácsok, élelmiszergyártók és vásárlók számára, hogy ezzel segítsenek enyhíteni a mezőgazdasági ágazat környezetterhelését – emeli ki a CNBC.

A mezőgazdaság a világ egyik legszennyezőbb iparága, a zsírok pedig a vállalat szerint az összes üvegházhatású gázkibocsátás 7 százalékát teszik ki. Az Egyesült Államok mezőgazdasági területeinek több mint egyharmadát szarvasmarha-takarmányozásra használják, így ha csökkenne a tejelő tehenek iránti igény, akkor jelentős földterületek szabadulhatnának fel gyümölcsök és zöldségek termesztésére.

A Savor, amely a One65 cukrászattal működik együtt a főzőzsírok új módszerrel való előállításában, eddig csak kisebb mennyiségeket készít, és 2029 előtt nem várható a startup főzőzsírjait tartalmazó termékek megjelenése az élelmiszerboltok polcain.

A vegyészmérnök végzettségű McKaynek eredetileg egy körülbelül száz évvel ezelőtti, német tudósok által folytatott tudományos kísérlet adta az ötletet zsírok laboratóriumi körülmények között történő elkészítésére.

2021-ben kezdte el a saját kísérleteit, majd időközben társával kiegészülve 2023-ra már olyan fagylaltot sikerült előállítaniuk, amely ugyanazokat a termékjellemzőket mutatta, mint a hagyományos fagylalt.