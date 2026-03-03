Iráni háború: máris itt az első ország, ami visszaáll a szénerőművekre, mert a Hormuzi-szoros miatt bukhatja az LNG-t – brutális áramhiány tombol a 170 milliós államban

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra. Az iráni konfliktus hatására a globális olajpiacon rég nem látott áremelkedések történtek. Az energiapiac azonban nemcsak emiatt bolydult fel. Felértékelődhet a szén szerepe is.

Banglades felpörgetheti szénerőműveit az iráni háború miatt / Fotó: Rehman Asad / AFP

Banglades már egyenesen arra készül, hogy felfuttassa a szénerőművei villamosenergia-termelését, mivel a Hormuzi-szoroson keresztül érkező cseppfolyós földgáz (LNG) importja körüli bizonytalanság növeli a gázhiány kockázatát, és akár 1800 megawattos villamosenergia-kiesést is okozhat az ázsiai országban – számolt be a TBS News.

Helyi tisztviselők nyilatkozatai alapján a vészforgatókönyv szerinti intézkedések már folyamatban vannak, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy elhúzódó fennakadás esetén áramszünetek is bekövetkezhetnek, és magasabb üzemanyagköltségekre is készülni kell.

Hatalmas a bizonytalanság a Hormuzi-szoros körül

Az állami tulajdonú Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation Petrobangla jelenleg naponta 25 millió köbméter gázt szállít az erőműveknek, szemben az energiatermelési ágazat 72 millió köbméteres becsült igényével. Az energiaügyi minisztérium szerint az erőművek gázellátása a Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-szállítmányok körüli bizonytalanság miatt napi 5,7-7,1 millió köbméterrel csökkenhet, ami a kínálatot nagyjából 19,8 millió köbméter per napra viheti le.

A tisztviselők becslése szerint egy ilyen visszavágás 1400 megawatt és 1800 megawatt közötti termeléskieséshez vezethet.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a bangladesi kormány hogyan kívánja kezelni a helyzetet, Mohammad Saiful Islam energiaügyi államtitkár úgy nyilatkozott, hogy Banglades hosszú távú LNG-szerződései nagyrészt közel-keleti beszállítókhoz kötődnek, és a szállítmányok többsége a Hormuzi-szoroson át érkezik.

„Legnagyobb hosszú távú LNG-beszállítónk, a QatarEnergy, a Hormuzi-szoroson keresztül szállít, ami a közel-keleti helyzet miatt aggasztó számunkra. Ha a szállítás megszakad, csökkentenünk kell a gázellátást az erőművek felé” – fogalmazott.