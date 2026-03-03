Iráni háború: máris itt az első ország, ami visszaáll a szénerőművekre, mert a Hormuzi-szoros miatt bukhatja az LNG-t – brutális áramhiány tombol a 170 milliós államban
Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra. Az iráni konfliktus hatására a globális olajpiacon rég nem látott áremelkedések történtek. Az energiapiac azonban nemcsak emiatt bolydult fel. Felértékelődhet a szén szerepe is.
Banglades már egyenesen arra készül, hogy felfuttassa a szénerőművei villamosenergia-termelését, mivel a Hormuzi-szoroson keresztül érkező cseppfolyós földgáz (LNG) importja körüli bizonytalanság növeli a gázhiány kockázatát, és akár 1800 megawattos villamosenergia-kiesést is okozhat az ázsiai országban – számolt be a TBS News.
Helyi tisztviselők nyilatkozatai alapján a vészforgatókönyv szerinti intézkedések már folyamatban vannak, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy elhúzódó fennakadás esetén áramszünetek is bekövetkezhetnek, és magasabb üzemanyagköltségekre is készülni kell.
Hatalmas a bizonytalanság a Hormuzi-szoros körül
Az állami tulajdonú Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation Petrobangla jelenleg naponta 25 millió köbméter gázt szállít az erőműveknek, szemben az energiatermelési ágazat 72 millió köbméteres becsült igényével. Az energiaügyi minisztérium szerint az erőművek gázellátása a Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-szállítmányok körüli bizonytalanság miatt napi 5,7-7,1 millió köbméterrel csökkenhet, ami a kínálatot nagyjából 19,8 millió köbméter per napra viheti le.
A tisztviselők becslése szerint egy ilyen visszavágás 1400 megawatt és 1800 megawatt közötti termeléskieséshez vezethet.
Arra az újságírói kérdésre, hogy a bangladesi kormány hogyan kívánja kezelni a helyzetet, Mohammad Saiful Islam energiaügyi államtitkár úgy nyilatkozott, hogy Banglades hosszú távú LNG-szerződései nagyrészt közel-keleti beszállítókhoz kötődnek, és a szállítmányok többsége a Hormuzi-szoroson át érkezik.
„Legnagyobb hosszú távú LNG-beszállítónk, a QatarEnergy, a Hormuzi-szoroson keresztül szállít, ami a közel-keleti helyzet miatt aggasztó számunkra. Ha a szállítás megszakad, csökkentenünk kell a gázellátást az erőművek felé” – fogalmazott.
A hajózási adatok szerint egyes hajók továbbra is használják az útvonalat. A kereskedelmi üzemeltetők, a nagy olajcégek és a biztosítók visszavonulása azonban gyakorlatilag azt eredményezte, hogy a folyosó nagyrészt zárva van a globális hajózás előtt.
A Petrobangla importterve szerint áprilisban hét LNG-szállítmány érkezése várható. Ezek közül hatnak a Hormuzi-szoroson kellene áthaladnia, egy pedig Angola irányából érkezik. A tisztviselők szerint három szállítmány már átkelt a szoroson, a többi hajó sorsa viszont továbbra is bizonytalan.
Az energiaügyi államtitkár ugyanakkor azt is hozzátette, hogy jelenleg két szállítmány van veszélyben. Ha ez a két szállítmány kiesik, akkor márciusban 5,7–7,1 millió köbméter per nap mennyiséggel csökken a szállítási kapacitásuk.
A szénerőművek jelenthetik az átmeneti megoldást
Elmondta, hogy mivel jelentős a kockázata annak, hogy az ország LNG-importjában fennakadások vagy késedelmek lehetnek, így elővigyázatosságból arra utasították az illetékes hatóságokat, hogy növeljék a széntüzelésű erőművek termelését.
A Power Grid Bangladesh PLC legfrissebb adatai szerint hétfőn délután 4 órakor Banglades 12 454 megawatt villamos energiát termelt. Ebből
- 4630 megawatt gáztüzelésű erőművekből,
- 4095 megawatt széntüzelésű erőművekből,
- 1345 megawatt pedig HFO- vagy fűtőolaj-alapú erőművekből származott,
- a fennmaradó mennyiséget más források adták.
„A széntüzelésű erőművek termelése hamarosan eléri az 5000 megawattot. Egy hónapra elegendő szénkészletünk van ahhoz, hogy a szénalapú erőműveket teljes kapacitáson működtessük” – mondta Rezaul Karim, a Bangladesh Power Development Board elnöke.
Saiful Islam energiaügyi államtitkár azt is jelezte, hogy a kormány csökkentette a fűtőolaj árát, és vizsgálja az olajtüzelésű erőművek termelésének növelését is az esetleges LNG-kiesés ellensúlyozására.
Banglades hosszú távú LNG-ellátása – különösen a QatarEnergy felől, amely éves szinten mintegy 40 szállítmányra szerződött – körüli bizonytalanság miatt a döntéshozók fontolóra veszik a spot piaci vásárlások növelését, ahol az árak 35-40 százalékkal magasabbak a hosszú távú szerződéses díjaknál.
A Petrobangla tisztviselői szerint ha a meglévő szerződések szerinti szállítások elapadnak, az országnak aligha marad más választása, mint több LNG-t vásárolni a spot piacon, ami tovább terhelné az államháztartást.
Banglades korábban azt tervezte, hogy idén 115 LNG-szállítmányt importál, ebből 103-at hosszú és rövid távú szerződések keretében, 12-t pedig a spot piacról. A Hormuzi-szorosban kialakult zavar azonban a spot beszerzések növelésére kényszerítheti az ázsiai országot.