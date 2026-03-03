Sorsfordító pillanat: akkora a baj, hogy Európa mégis visszatáncolhat az orosz gáz kitiltásától – Norvégia adta meg a jelet

Az iráni háborús eszkaláció és a Közel-Keleten megakadt energiaszállítmányok miatt újra fellángolhat az Európai Unióban az orosz gáz teljes betiltásáról szóló vita. A gázárak egy hét alatt 75 százalékkal ugrottak meg, miközben Norvégia energiaügyi minisztere szerint a geopolitikai helyzet alapjaiban írhatja át az energiapolitikai számításokat.

Norvégia szerint a közel-keleti helyzet újraélesztheti az EU-ban az orosz gáz betiltásának kérdését / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok és Izrael iráni célpontok elleni katonai akciói, valamint Irán drón- és rakétatámadásai nemcsak katonai, hanem súlyos gazdasági következményekkel is járnak.

Az európai gázárak egyetlen hét alatt 75 százalékkal emelkedtek, többéves csúcsra kapaszkodva, miután a konfliktus közvetlenül érintette a Perzsa-öböl térségéből érkező szállításokat.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Katar – a világ egyik legnagyobb LNG-exportőre – hétfőn leállította a termelést. A globális LNG-kínálat mintegy 20 százalékát adó ország kulcsszereplő a nemzetközi piacon, szállítmányai pedig a Hormuzi-szoroson keresztül jutnak ki a világpiacra.

A feszültséget tovább növelte, hogy az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztviselője kijelentette: Irán tüzet nyit minden hajóra, amely megpróbál áthaladni a szoroson. Ez az útvonal stratégiai jelentőségű, hiszen az öböl déli kijáratán keresztül halad a katari LNG-szállítmányok döntő része.

A kialakult helyzet az Európai Unióban is politikai hullámokat vet. Az Európai Unió tagállamai alig egy hónapja adták meg a végső jóváhagyást arra a tervre, amely szerint 2027 végéig teljesen betiltanák az orosz földgáz importját. A döntés négy évvel azután született meg, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az EU stratégiai célként tűzte ki az orosz energiahordozóktól való függetlenedést.

Norvég kormány: minek betiltani az orosz gázt?

Most azonban a geopolitikai realitások ismét kemény kérdéseket vetnek fel. Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter egy oslói konferencián úgy fogalmazott: az EU egyértelműen jelezte, hogy meg akar szabadulni az orosz olajtól és gáztól, de az elmúlt három-négy nap eseményei rendkívül nehéz helyzetet teremtettek. Szerinte a jelenlegi geopolitikai környezetben a vita újraéledhet.