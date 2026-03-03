Trump iszonyúan megbüntette az EU legnagyobb országát: Amerikai teljes blokádot vezet be ellene – "Mostantól nincs közünk hozzájuk"
Donald Trump azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy az Egyesült Államok teljesen megszakítja vele a kereskedelmi kapcsolatokat, miután Madrid nem engedélyezte az amerikai katonai bázisok használatát az Irán elleni csapások során. Az amerikai elnök embargót is kilátásba helyezett, miközben újabb frontot nyitott a NATO-n belüli védelmi kiadások ügyében.
Trump hétfőn élesen bírálta Spanyolországot, miután az ország jelezte: nem engedélyezi az amerikai haderő számára a spanyolországi bázisok használatát az Irán elleni csapások részeként. Az elnök nyíltan gazdasági retorziót helyezett kilátásba.
Meg fogjuk szakítani az összes kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarunk semmit Spanyolországtól
– mondta az amerikai elnök, kiemelve, hogy „akár holnap, vagy még ma leállíthatok mindent, ami Spanyolországgal kapcsolatos. Embargók. Bármit megtehetek, és lehet, hogy meg is tesszük.”
A kijelentések azonnal felerősítették a találgatásokat arról, hogy Washington milyen konkrét eszközökkel tudna fellépni egyetlen európai ország ellen.
Trump: minek vagytok akkor a NATO tagjai?
Az amerikai elnök nemcsak a bázishasználat miatt bírálta Madridot. Azt is kifogásolta, hogy Spanyolország ellenáll annak a követelésének, miszerint a NATO-tagállamok a GDP 5 százalékára emeljék védelmi kiadásaikat.
Az Egyesült Államok régóta nyomást gyakorol európai szövetségeseire a katonai költségvetések növelése érdekében, de az 5 százalékos cél jelentős ugrást jelentene a jelenlegi szintekhez képest.
A fenyegetés ugyanakkor komoly jogi és gyakorlati akadályokba ütközhet. Spanyolország az Európai Unió tagja, amely közös kereskedelempolitikát alkalmaz, az EU belső piacán pedig az áruk szabadon mozognak a tagállamok között.
Ez azt jelenti, hogy ha az Egyesült Államok kizárólag Spanyolországra vetne ki vámokat vagy embargót, a vállalatok elvileg más uniós országon keresztül is exportálhatnák termékeiket, kihasználva az egységes kereskedelmi szabályozást.
A közös vámpolitika miatt az Egyesült Államoknak az egész EU-val szemben kellene intézkednie ahhoz, hogy valóban hatékony korlátozást érjen el. Egy egyoldalú, kizárólag Spanyolországot célzó teljes kereskedelmi leállítás tehát nemcsak diplomáciai vihart kavarna, hanem komoly jogi vitákat is generálna.
A mostani fenyegetés tovább terhelheti az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kapcsolatokat, amelyek az elmúlt években többször is próbára voltak téve vámháborúk és geopolitikai viták miatt. Egy esetleges kereskedelmi konfliktus nemcsak Spanyolországot, hanem az egész uniós blokkot érintené.
Az iráni konfliktus nemcsak a Közel-Keletet, hanem az európai energiapiacot is megrázta. A gázárak kilőttek, Katar leállította az LNG-termelést, és máris újranyílhat a vita az orosz gáz sorsáról.