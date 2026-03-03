Trump iszonyúan megbüntette az EU legnagyobb országát: Amerikai teljes blokádot vezet be ellene – "Mostantól nincs közünk hozzájuk"

Donald Trump azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy az Egyesült Államok teljesen megszakítja vele a kereskedelmi kapcsolatokat, miután Madrid nem engedélyezte az amerikai katonai bázisok használatát az Irán elleni csapások során. Az amerikai elnök embargót is kilátásba helyezett, miközben újabb frontot nyitott a NATO-n belüli védelmi kiadások ügyében.

Újabb diplomáciai konfliktus robbant ki Washington és Madrid között: Trump teljes kereskedelmi leállítást helyezett kilátásba / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Trump hétfőn élesen bírálta Spanyolországot, miután az ország jelezte: nem engedélyezi az amerikai haderő számára a spanyolországi bázisok használatát az Irán elleni csapások részeként. Az elnök nyíltan gazdasági retorziót helyezett kilátásba.

Meg fogjuk szakítani az összes kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarunk semmit Spanyolországtól

– mondta az amerikai elnök, kiemelve, hogy „akár holnap, vagy még ma leállíthatok mindent, ami Spanyolországgal kapcsolatos. Embargók. Bármit megtehetek, és lehet, hogy meg is tesszük.”

A kijelentések azonnal felerősítették a találgatásokat arról, hogy Washington milyen konkrét eszközökkel tudna fellépni egyetlen európai ország ellen.

Trump: minek vagytok akkor a NATO tagjai?

Az amerikai elnök nemcsak a bázishasználat miatt bírálta Madridot. Azt is kifogásolta, hogy Spanyolország ellenáll annak a követelésének, miszerint a NATO-tagállamok a GDP 5 százalékára emeljék védelmi kiadásaikat.

Az Egyesült Államok régóta nyomást gyakorol európai szövetségeseire a katonai költségvetések növelése érdekében, de az 5 százalékos cél jelentős ugrást jelentene a jelenlegi szintekhez képest.

A fenyegetés ugyanakkor komoly jogi és gyakorlati akadályokba ütközhet. Spanyolország az Európai Unió tagja, amely közös kereskedelempolitikát alkalmaz, az EU belső piacán pedig az áruk szabadon mozognak a tagállamok között.

Ez azt jelenti, hogy ha az Egyesült Államok kizárólag Spanyolországra vetne ki vámokat vagy embargót, a vállalatok elvileg más uniós országon keresztül is exportálhatnák termékeiket, kihasználva az egységes kereskedelmi szabályozást.

A közös vámpolitika miatt az Egyesült Államoknak az egész EU-val szemben kellene intézkednie ahhoz, hogy valóban hatékony korlátozást érjen el. Egy egyoldalú, kizárólag Spanyolországot célzó teljes kereskedelmi leállítás tehát nemcsak diplomáciai vihart kavarna, hanem komoly jogi vitákat is generálna.