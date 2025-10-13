Egészen furcsa tervekkel állt elő a Microsoft: ez lenne a gaming új generációja? Még meg sem jelent, de már most sok kérdőjelet vet fel az új előfizetési modell

A Microsoft új korszakra készül az Xbox világában: olyan felhőalapú játékszolgáltatást tesztel, melyben bárki ingyen játszhat majd – reklámokért cserébe. Az ötlet elsőre szokatlannak tűnik, hiszen eddig a játékstreamelés a prémium-előfizetők terepe volt, de ha beválik, ez lehet az első igazán „freemium” modell a nagy konzolgyártók történetében. A kérdés már csak az, hogy ez kinek fogja megérni, mert jelentős korlátozásokkal járhat az Xbox Cloud Gaming új előfizetési modellje.

Teljesen nevetséges, amit az Xbox le akar nyomni a játékosok torkán – már most rosszul hangzik az Xbox Cloud Gaming új előfizetése / Fotó: Diego Thomazini

Kísérletezés alatt az Xbox Cloud Gaming

A The Verge értesülései szerint a Microsoft már elindította az hirdetéstámogatott Xbox Cloud Gaming belső tesztjeit. A rendszer lényege, hogy a játékosok előfizetés nélkül is elérhetnek bizonyos címeket – például a saját tulajdonukban lévő játékokat, a hétvégi Free Play Days próbaverziókat, illetve a klasszikus Xbox Retro játékokat, cserébe minden játékindítás előtt körülbelül kétpercnyi reklámot kell megnézni.

A tesztidőszakban a Microsoft óránkénti játékidőkorlátot is bevezetett:

egy játékos legfeljebb havi öt órát játszhat ingyen,

óránként új reklámblokk megtekintésével.

A vállalat ugyanakkor nem zárta ki, hogy a szabályok a hivatalos indulásig még változhatnak. Az új verzió a hírek szerint PC-n, Xbox konzolokon, kézikonzolokon és böngészőn keresztül is elérhető lesz.

Azt érdemes hozzátenni, hogy ez már önmagában is kicsit nevetségesen hangzik, mivel még egy korai hozzáférésben lévő tesztelés alatt is a havi öt óra meglehetősen kevésnek hangzik. Természetesen a végleges verzióban nem érné meg az Xboxnak, ha nem lenne időlimitje az ingyenes verziónak, de a havi öt óra lényegében semmire nem elég.

Ez a lépés nemcsak üzleti kísérlet, hanem egy új fogyasztói modell próbája is lehet. Ha működik, az Xbox Cloud Gaming az első olyan nagy platformmá válhat, ahol a játék a streamingszolgáltatások logikáját követi:

vagy fizetsz érte, vagy megnézel jó néhány hirdetést.

A megoldás ráadásul új piacokat is megnyithat, különösen azokban a régiókban, ahol a Game Pass előfizetés túl drága vagy nem elérhető.