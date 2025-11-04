Deviza
Kiszámolták, hogy mennyiért épülhet meg az alagút Oroszország és az Egyesült Államok között

Az Oroszországot az Egyesült Államokkal összekötő alagút lehetősége Viktor Razbegin orosz tudóst is megmozgatta, és előzetes költségkalkulációt készített arról, mennyiért lehetne ezt tető alá hozni. Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztusi anchorage-i találkozóján hosszú idő után leporolták az eurázsiai és az amerikai kontinensek Bering-szoros alatti összeköttetésének tervét.
VG
2025.11.04, 18:35

Az orosz Csukcsföldet Alaszkával összekötő alagútprojekt költségeit 12 és 15 milliárd dollár között becsülik. Ezt november 4-én jelentette be Viktor Razbegin tudós – közölte az Origo. „Az alagút költségének becslései 7-8 milliárd és 12-15 milliárd dollár között mozognak” – tette hozzá az orosz tudós. 

Vlagyimir Putyin és Donald Trump az Alaszkát Oroszországgal öszekötó alagútról is tárgyaltak.
Fotó: AFP

A RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában a szakértő megjegyezte, hogy a becslések közötti jelentős eltérést a megközelítések közötti különbségek magyarázzák: egyes kutatók csak az alagút építését, míg mások az összes szükséges infrastruktúra és berendezés létrehozását is figyelembe veszik.

Augusztus 15-én Donald Trump és Vlagyimir Putyin hét év után tartotta első teljes körű csúcstalálkozóját az alaszkai Elmendorf–Richardson légibázison. Bár konkrét megállapodás nem született, a felek „jelentős előrelépésről” számoltak be. Itt került terítékre hosszú idő után ismét az Alaszkát és Csukcsföldet összekötő alagút terve. A teljes cikk az Origo honlapján olvasható.

